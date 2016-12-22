Число погибших в ходе протестов в Иране выросло до двенадцати человек

Не менее десяти человек погибли в ходе протестов в Иране в воскресенье, 31 декабря, сообщают Associated Press (AP) и Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение без уточнения, где произошли столкновения.
«Прошлой ночью, к сожалению, в нескольких городах были убиты в общей сложности десять человек», — приводит цитату Reuters.
По данным AP, вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, но правоохранительным органам удалось их оттеснить.
«Некоторые вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, но столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности», — цитирует AP сообщение государственного телеканала.
Ранее иранский государственный телеканал ILNA сообщал, что в ходе столкновений с правоохранительными органами погибли два человека в городе Изе. Несколько человек также получили ранения. В домах задержанных протестантов были обнаружены взрывчатые вещества, уточнял телеканал, при этом число задержанных не уточнялось.
Массовые акции протеста начались в Иране в четверг, 28 декабря. Первые протестующие вышли на улицы второго по величине города страны Мешхеда, после чего протестные настроения быстро распространились на другие города, включая Тегеран. В ряде мест протесты переросли в массовые беспорядки.
Демонстранты протестуют против роста цен, особенно на продукты питания, а также против роста безработицы и коррупции. Как ранее сообщало агентство Reuters, беспорядки были спровоцированы государственным митингом в память об окончании антиправительственных акций 2009 года. Лозунги протестующих носят не только экономический, но и политический характер.
Ранее иранские власти на фоне протестов заблокировали на территории страны мессенджер Telegram и социальную сеть Instagram.