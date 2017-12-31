Президент Ирана отозвался на протесты словами о свободе критики

Президент Ирана Хасан Рухани впервые публично прокомментировал массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в городах страны. По его словам, граждане имеют конституционное право на критику правительства

Хасан Роухани (Фото: Stephanie Keith / Reuters)

​Власти Ирана впервые с начала массовых протестных акций прокомментировали ситуацию в стране. Президент Хасан Рухани на заседании правительства заявил, что граждане имеют право критиковать власти, и призвал нацию к сотрудничеству с властями.

«Мы свободная нация, основанная на Конституции и правах граждан, люди могут свободно выражать свою критику и даже свое недовольство», — цитирует Рухани Press TV.

Однако он добавил, что способ выражения протеста должен вести к улучшению ситуации в стране и повышению уровня жизни людей. ​По его словам, критика властей не имеет ничего общего с акциями насилия и нанесением ущерба общественному имуществу. В стране нельзя допустить создания атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей за свою безопасность, подчеркнул президент.

Массовые акции протеста в Иране, которые в некоторых местах переросли в беспорядки, начались в четверг, 28 декабря. Вышедшие на улицы люди выражали недовольство резким ростом цен, особенно на продукты питания, ростом безработицы и засильем коррупции. По информации Reuters, провоцирующим фактором стали государственные митинги в память об окончании антиправительственных акций 2009 года. Первые протестующие вышли на улицы второго по величине города страны Мешхеда и быстро распространились на другие города, включая Тегеран. Причем лозунги протестующих были не только экономическими, но и политическими, в том числе антиклерикальными.

На некоторых акциях протестующие требовали не только ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого называли при этом «диктатором», но и смены государственного строя (Иран — исламская республика).

Кроме того, как передает Reuters, демонстранты нарушили одно из главных политических табу и провозглашали благословения шаху Мохаммеду Реза Пехлеви, свергнутому в результате исламской революции 1979 года. По данным агентства, безработица среди молодежи достигает в стране 28,8%. Молодежь и городское население с энтузиазмом восприняли заключение «ядерной сделки» с США в 2015 году в обмен на снятие международных санкций. Однако перемены, по мнению протестующих, идет слишком медленно и не дают шансов большинству молодых людей продвинуться в жизни.

​Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что сервис был заблокирован из-за распространяемого в нем оппозиционного контента. «Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства жителей страны после нашего отказа закрыть канал Sadaie Mardom и другие мирно протестующие каналы», — написал Дуров. При этом он посоветовал не «переступать черту», поскольку одно из сообществ было заблокировано администрацией Telegram после призывов готовить коктейли Молотова против полицейских.

По информации Associated Press, также в Иране оказалась заблокирована соцсеть Instagram. «[Протесты были] подогреты сообщениями в мессенджере, — сообщило агентство. — Многие в Иране узнают о протестах и делятся фотографиями с них в Telegram».

Агентства сообщают о сотнях задержанных. В городе Дуруд погибли двое протестующих, власти возложили вину за их гибель на иностранных агентов. «Жестокие столкновения произошли на незаконной демонстрации в Дуруде в субботу, и, к сожалению, два человека погибли», — сказал заместитель губернатора провинции Лорестан Хабибулла Ходжастехпур. «Полиция и службы безопасности не стреляли. Мы нашли доказательства тому, что это были враги революции: группы тафкири и иностранные агенты», — добавил он.

Предыдущие массовые акции протеста в Иране происходили в 2009 года после выборов президента, на которых победил консерватор Махмуд Ахмадинежад. Тогда полиция назвала все демонстрации незаконными и приняла силовые меры для их подавления. Тогда власти также прибегали к отключению каналов коммуникаций и блокированию социальных сетей.