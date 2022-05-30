Искусство вандализма: какие шедевры подвергались нападениям
Одна из самых известных картин итальянского мастера, написанная в начале XVI века, выставлена в Лувре. 30 мая 2022 года неизвестный в парике и на инвалидном кресле приблизился к картине, встал и измазал тортом стеклянный пуленепробиваемый экран, который защищает «Джоконду». Полотно неоднократно подвергалось нападениям. Например, в 1956 году мужчина бросил в него камень, а в 2009-м женщина запустила в картину фарфоровую чашку, купленную в сувенирной лавке музея
Картину (конец XIX века), находящуюся в экспозиции Третьяковской галереи, в 2018 году повредил посетитель. Металлическим столбиком ограждения он разбил защитное стекло, а после несколько раз ударил по холсту. Полотно было прорвано в нескольких местах, но, как отметили представители музея, не пострадало самое ценное — изображения лиц и рук. Хулиган заявил, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России». В 2019 году его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Реставрация картины продлилась четыре года. Работа Ильи Репина вернулась на место 23 мая 2022 года. Это тоже не первое нападение на полотно: в 1913 году старообрядец нанес по нему несколько ударов ножом. Тогда в реставрации принял участие сам Репин
В случае с этой фреской сама реставрация по ошибке превратилась в вандализм. Фреску в церкви Милосердия в испанском городке Борха написал в начале XX века художник Элиас Гарсия Мартинес. Со временем изображение стало разрушаться из-за влажности. В 2010 году пенсионерка Сесилия Хименес решила заняться восстановлением фрески. О результатах стало известно в 2012 году, когда внучка художника Тереса Мартинес направила в церковь специалистов для реставрации работ деда. То, что увидели эксперты вместо первоначальной фрески, в Сети прозвали «Пушистым Иисусом». Новость привлекла в город туристов, за вход в церковь с них стали брать €1. В 2016 году в Борхе решили открыть музей, посвященный истории фрески
Картина, написанная в 1920-е годы, также известна как «Белый крест на сером фоне». В 1997 году в Амстердамском музее Стеделийк полотно «дополнил» художник-акционист из России Александр Бренер, нарисовав на ней знак доллара из баллончика с зеленой краской. За эту акцию он получил пять месяцев в голландской тюрьме и пять месяцев условно. Картину удалось отреставрировать
Рисунок Леонардо да Винчи начала XVI века, выставленный в Лондонской национальной галерее, в 1987 году расстреляли из ружья. Огонь открыл имеющий проблемы с психикой Роберт Кембридж, который пронес обрез под пальто. Он заявил, что его действия призваны были привлечь внимание к «политическим, экономическим и социальным условиям в Британии». Хулигана признали невменяемым. Выстрел разбил защитное стекло, и его осколки повредили рисунок. Восстановление заняло больше года
Репродукция, сделанная вскоре после повреждения картины в 1985 году.
«Даная» (1636 год) Рембрандта Харменса ван Рейна подверглась нападению в Эрмитаже в 1985 году. Житель Литвы облил полотно серной кислотой и два раза ударил по нему ножом. Он объяснил свои действия «политическими мотивами», суд признал его невменяемым и отправил на лечение. В результате атаки 30% авторского красочного слоя было безвозвратно утрачено. Реставрация «Данаи» заняла 12 лет, в 1997 году в Эрмитаже прошла выставка, где вместе с картиной были представлены документы и фотографии, связанные с реставрацией
Еще одна картина голландского мастера «Ночной дозор» (1642 год) пострадала от кислоты в 1990 году. Посетитель Рейксмузеума в Амстердаме использовал баллончик для распыления. Пострадал только слой лака. До этого картину дважды пытались повредить ножом — в 1911 и 1975 годах
Скульптуру, изображающую главную героиню сказки Ханса Кристиана Андерсена, открыли в порту Копенгагена в 1913 году. Она неоднократно подвергалась актам вандализма: ее пачкали краской, оклеивали стикерами и даже взрывали (в 2003 году). Дважды «Русалочку» обезглавливали: в 1964 году (на фото — последствия этого нападения) и в 1998 году. Голову скульптуры пытались похитить и в 1990 году, но дело кончилось глубоким разрезом
Иллюстрация для итальянской еженедельной газеты La Domenica del Corriere, 1914 год.
Картину Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» (1647–1651 годы) в Лондонской национальной галерее в 1914 году атаковала суфражистка Мэри Ричардсон. Она успела семь раз ударить полотно топориком для мяса. По ее словам, это была акция протеста против ареста Эмили Панкхерст — основательницы Женского социально-политического союза. Позднее Ричардсон также говорила, что выбрала эту картинку для атаки потому, что «мужчины пожирают это полотно глазами». За акт вандализма она получила полгода в одиночной камере