Искусство вандализма: какие шедевры подвергались нападениям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 16:00
В Германии решили упростить въезд российским правозащитникам и активистам Политика, 17:58
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 17:55
Клиент и капитал: как за год увеличить ROI на 25% с помощью CRM Pro, 17:50
Орбан объяснил отсутствие согласия по санкциям безответственностью ЕК Политика, 17:45
Глава МВД Франции назвал огромным масштаб подделки билетов на финал ЛЧ Спорт, 17:33
В СВР заявили о планах Украины переименовать Московскую улицу в Киеве Политика, 17:33
Искусство вандализма: какие шедевры подвергались нападениям Общество, 17:32 
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:25
ЦИАН назвал сумму, которую россияне готовы потратить на постройку дома Недвижимость, 17:25
Эрдоган предложил Путину организовать переговоры России, Украины и ООН Политика, 17:25
Банк «Дом.РФ» снизит ставки по ипотеке Недвижимость, 17:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:18
Посольство России назвало «вбросом» сообщение об убистве россиян в ЦАР Политика, 17:15
Глава Владимирской области объяснил молчание о погибших в спецоперации Политика, 17:06
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Искусство вандализма: какие шедевры подвергались нападениям

Посетитель Лувра попытался измазать тортом «Мону Лизу» да Винчи. А неделей ранее в Третьяковку вернулась поврежденная вандалом картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Ее реставрация заняла четыре года. Другие громкие случаи вандализма, а также один случай неудачной реставрации — в обзоре РБК
«Мона Лиза», Леонардо да Винчи
Фото:MSergio_ / Twitter
Фото: MSergio_ / Twitter

Одна из самых известных картин итальянского мастера, написанная в начале XVI века, выставлена в Лувре. 30 мая 2022 года неизвестный в парике и на инвалидном кресле приблизился к картине, встал и измазал тортом стеклянный пуленепробиваемый экран, который защищает «Джоконду». Полотно неоднократно подвергалось нападениям. Например, в 1956 году мужчина бросил в него камень, а в 2009-м женщина запустила в картину фарфоровую чашку, купленную в сувенирной лавке музея

«Иван Грозный и сын его Иван», Илья Репин
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Картину (конец XIX века), находящуюся в экспозиции Третьяковской галереи, в 2018 году повредил посетитель. Металлическим столбиком ограждения он разбил защитное стекло, а после несколько раз ударил по холсту. Полотно было прорвано в нескольких местах, но, как отметили представители музея, не пострадало самое ценное — изображения лиц и рук. Хулиган заявил, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России». В 2019 году его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Реставрация картины продлилась четыре года. Работа Ильи Репина вернулась на место 23 мая 2022 года. Это тоже не первое нападение на полотно: в 1913 году старообрядец нанес по нему несколько ударов ножом. Тогда в реставрации принял участие сам Репин

«Се человек» / Ecce Homo («Пушистый Иисус»)
Фото:Javier Vinuela / AP
Фото: Javier Vinuela / AP

В случае с этой фреской сама реставрация по ошибке превратилась в вандализм. Фреску в церкви Милосердия в испанском городке Борха написал в начале XX века художник Элиас Гарсия Мартинес. Со временем изображение стало разрушаться из-за влажности. В 2010 году пенсионерка Сесилия Хименес решила заняться восстановлением фрески. О результатах стало известно в 2012 году, когда внучка художника Тереса Мартинес направила в церковь специалистов для реставрации работ деда. То, что увидели эксперты вместо первоначальной фрески, в Сети прозвали «Пушистым Иисусом». Новость привлекла в город туристов, за вход в церковь с них стали брать €1. В 2016 году в Борхе решили открыть музей, посвященный истории фрески

«Супрематизм», Казимир Малевич
Фото:Stedelijk Museum
Фото: Stedelijk Museum

Картина, написанная в 1920-е годы, также известна как «Белый крест на сером фоне». В 1997 году в Амстердамском музее Стеделийк полотно «дополнил» художник-акционист из России Александр Бренер, нарисовав на ней знак доллара из баллончика с зеленой краской. За эту акцию он получил пять месяцев в голландской тюрьме и пять месяцев условно. Картину удалось отреставрировать

«Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем», Леонардо да Винчи
Фото:National Gallery collection / Wikipedia
Фото: National Gallery collection / Wikipedia

Рисунок Леонардо да Винчи начала XVI века, выставленный в Лондонской национальной галерее, в 1987 году расстреляли из ружья. Огонь открыл имеющий проблемы с психикой Роберт Кембридж, который пронес обрез под пальто. Он заявил, что его действия призваны были привлечь внимание к «политическим, экономическим и социальным условиям в Британии». Хулигана признали невменяемым. Выстрел разбил защитное стекло, и его осколки повредили рисунок. Восстановление заняло больше года

«Даная», Рембрандт
Фото:Александр Демьянчук / Reuters
Фото: Александр Демьянчук / Reuters

Репродукция, сделанная вскоре после повреждения картины в 1985 году.

«Даная» (1636 год) Рембрандта Харменса ван Рейна подверглась нападению в Эрмитаже в 1985 году. Житель Литвы облил полотно серной кислотой и два раза ударил по нему ножом. Он объяснил свои действия «политическими мотивами», суд признал его невменяемым и отправил на лечение. В результате атаки 30% авторского красочного слоя было безвозвратно утрачено. Реставрация «Данаи» заняла 12 лет, в 1997 году в Эрмитаже прошла выставка, где вместе с картиной были представлены документы и фотографии, связанные с реставрацией

«Ночной дозор», Рембрандт
Фото:Peter Dejong / AP
Фото: Peter Dejong / AP

Еще одна картина голландского мастера «Ночной дозор» (1642 год) пострадала от кислоты в 1990 году. Посетитель Рейксмузеума в Амстердаме использовал баллончик для распыления. Пострадал только слой лака. До этого картину дважды пытались повредить ножом — в 1911 и 1975 годах

«Русалочка», Эдвард Эриксен
Фото:W. Charewicz / Keystone / Getty Images
Фото: W. Charewicz / Keystone / Getty Images

Скульптуру, изображающую главную героиню сказки Ханса Кристиана Андерсена, открыли в порту Копенгагена в 1913 году. Она неоднократно подвергалась актам вандализма: ее пачкали краской, оклеивали стикерами и даже взрывали (в 2003 году). Дважды «Русалочку» обезглавливали: в 1964 году (на фото — последствия этого нападения) и в 1998 году. Голову скульптуры пытались похитить и в 1990 году, но дело кончилось глубоким разрезом

«Венера с зеркалом», Диего Веласкес
Фото:Stefano Bianchetti / Corbis via Getty Images
Фото: Stefano Bianchetti / Corbis via Getty Images

Иллюстрация для итальянской еженедельной газеты La Domenica del Corriere, 1914 год.

Картину Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» (1647–1651 годы) в Лондонской национальной галерее в 1914 году атаковала суфражистка Мэри Ричардсон. Она успела семь раз ударить полотно топориком для мяса. По ее словам, это была акция протеста против ареста Эмили Панкхерст — основательницы Женского социально-политического союза. Позднее Ричардсон также говорила, что выбрала эту картинку для атаки потому, что «мужчины пожирают это полотно глазами». За акт вандализма она получила полгода в одиночной камере

Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа вандализм картина Мона Лиза Иван Грозный Третьяковская галерея Лувр Эрмитаж
Материалы по теме
«Мону Лизу» в Лувре попытались измазать тортом
Общество
В Третьяковке отреставрировали поврежденную посетителем картину Репина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter