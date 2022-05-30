Искусство вандализма: какие шедевры подвергались нападениям

«Иван Грозный и сын его Иван», Илья Репин

Картину (конец XIX века), находящуюся в экспозиции Третьяковской галереи, в 2018 году повредил посетитель. Металлическим столбиком ограждения он разбил защитное стекло, а после несколько раз ударил по холсту. Полотно было прорвано в нескольких местах, но, как отметили представители музея, не пострадало самое ценное — изображения лиц и рук. Хулиган заявил, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России». В 2019 году его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Реставрация картины продлилась четыре года. Работа Ильи Репина вернулась на место 23 мая 2022 года. Это тоже не первое нападение на полотно: в 1913 году старообрядец нанес по нему несколько ударов ножом. Тогда в реставрации принял участие сам Репин