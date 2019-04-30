Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии

Игорь Подпорин разбил стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил полотно. Свои действия он объяснял тем, что Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих

Игорь Подпорин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Игорю Подпорину, который повредил в Третьяковской галерее картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Судья Наталья Чепрасова признала вандала виновным по ч. 2 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ) и назначила ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд зачел в срок наказания Подпорину время с момента задержания (один день в СИЗО приравнивается к полутора в колонии общего режима). Обвиняемый частично признал вину.

Гособвинение просило приговорить его к трем годам колонии общего режима, а защита просила переквалифицировать действия Подпорина как «повреждение объектов культурного наследия» (ч. 1 ст. 243 УК РФ) и назначить ему наказание, не связанное с реальным заключением.

Уроженец Узбекистана Игорь Подпорин был задержан 25 мая 2018 года после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил холст в трех местах; также пострадала авторская рама. Мужчина объяснил свои действия тем, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», добавив, что «Иван Грозный причислен к лику святых».

Илья Репин написал картину в 1883–1885 годы. В 1885 году ее приобрел у автора основатель Третьяковской галереи купец Павел Третьяков.