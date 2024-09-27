Активисты вновь облили томатным супом картины Ван Гога в Лондоне
В Национальной галерее в Лондоне трое экоактивистов облили томатным супом две картины художника Винсента Ван Гога, сообщает The Guardian.
Как пишет газета, активисты движения Just Stop Oil зашли в галерею, где проходила выставка работ Ван Гога, и облили картины «Подсолнухи 1889» и «Подсолнухи 1888» томатным супом Heinz.
Акция протеста прошла через час после того, как двух сторонников этого же движения Фиби Пламмер и Анну Холланд приговорили к тюремному заключению за похожий протест.
Та акция прошла в 2022 году в Национальной галерее в Лондоне. Активисты также облили томатным супом картину «Подсолнухи». В суде оценили ущерб на сумму около £10 тыс. (1 241 978 руб.), уточнила The Guardian.
Поступок они объяснили протестом против планов властей Великобритании по выдаче новых лицензий на освоение и разработку нефтегазовых месторождений, а также бездействия правительства в условиях кризиса.
Обеих активисток на месте задержала полиция.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов