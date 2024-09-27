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Активисты вновь облили томатным супом картины Ван Гога в Лондоне

Фил Грин,&nbsp;Мэри Патриция Сомервилл и&nbsp;Луди Симпсон, активисты Just Stop Oil, в&nbsp;Национальной галерее в Лондоне
Фил Грин, Мэри Патриция Сомервилл и Луди Симпсон, активисты Just Stop Oil, в Национальной галерее в Лондоне (Фото: juststopoil.org)

В Национальной галерее в Лондоне трое экоактивистов облили томатным супом две картины художника Винсента Ван Гога, сообщает The Guardian.

Как пишет газета, активисты движения Just Stop Oil зашли в галерею, где проходила выставка работ Ван Гога, и облили картины «Подсолнухи 1889» и «Подсолнухи 1888» томатным супом Heinz.

Акция протеста прошла через час после того, как двух сторонников этого же движения Фиби Пламмер и Анну Холланд приговорили к тюремному заключению за похожий протест.

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Та акция прошла в 2022 году в Национальной галерее в Лондоне. Активисты также облили томатным супом картину «Подсолнухи». В суде оценили ущерб на сумму около £10 тыс. (1 241 978 руб.), уточнила The Guardian.

Поступок они объяснили протестом против планов властей Великобритании по выдаче новых лицензий на освоение и разработку нефтегазовых месторождений, а также бездействия правительства в условиях кризиса.

Обеих активисток на месте задержала полиция.

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