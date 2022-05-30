«Мону Лизу» в Лувре попытались измазать тортом

Картина не пострадала, так как она находится под стеклянным колпаком. Молодой человек, кинувший торт, сказал: «Есть люди, пытающиеся уничтожить Землю. <...> Вот почему я это сделал»

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Молодой человек попытался измазать картину «Мона Лиза» работы Леонардо да Винчи тортом, видео произошедшего распространили пользователи в интернете.

Издание Marca, ссылаясь на свидетельства очевидцев, пишет, что молодой человек в инвалидном кресле и парике был среди посетителей Лувра. «К удивлению остальных посетителей, он неожиданно встал и подошел к «Джоконде», бросив в нее торт», — пишет портал.

Картина не пострадала — она находится под стеклянным колпаком. На видео, появившемся в соцсетях, видно, как сотрудники музея пытаются стереть крем со стекла.

Бельгийское издание 7sur7 пишет со ссылкой на одного из присутствовавших в зале посетителей, что молодой человек сначала попытался разбить защитное стекло. Также он разбросал лепестки роз вокруг, уточняет издание.

Молодого человека тут же задержали сотрудники службы безопасности музея и увели.

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На видео также видно, что во время выхода из зала молодой человек говорит по-французски. По данным 7sur7, он сказал: «Есть люди, пытающиеся уничтожить Землю. Подумайте о Земле! Вот почему я это сделал».

В мае 2018 года один из посетителей Третьяковской галереи разбил стекло, закрывавшее картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», и повредил полотно. В результате оказался порван холст, а также повреждена авторская рама. Сделавший это Игорь Подпорин объяснил, что считает, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России». Позже его приговорили к двум с половиной годам общего режима.

Реставрация картины была закончена в мае этого года.