Нетаньяху лично поблагодарил Путина за освобождение израильтянки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Кремле лично поблагодарил президента Владимира Путина за помилование израильтянки Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин напомнил, что о помиловании Иссахар его просил сам Нетаньяху, и сообщил, что указ о ее помиловании был накануне подписан. «Передайте самые лучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме», — сказал Путин.

«Хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа за быстрое решение освободить Нааму Иссахар», — сказал глава израильского правительства.

На встрече в Кремле Нетаньяху также предложил Путину обсудить «сделку века» — предложенную президентом США схему урегулирования палестино-израильского конфликта. «Господин президент, вы являетесь первым лидером, с которым я встречаюсь после своего визита в Вашингтон и [обнародования] плана Трампа», — сказал он. Нетаньяху добавил, что хотел бы услышать мнение Путина по этому вопросу, и посмотреть, как можно «собрать все силы для мира и спокойного существования».