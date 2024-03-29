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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж

Басманный суд арестовал нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд Москвы отправил под арест уже девять фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Четверо из них были помещены под стражу в ночь на понедельник, 25 марта, еще трое — на следующий день. Им всем вменяется ст. 205 УК («Теракт»). 26 марта арестовали восьмого фигуранта дела. 29 марта — девятого.
Здание Басманного суда перед заседанием
Фото: Андрей Любимов / РБК

Здание Басманного суда перед заседанием

В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ
Фото: Андрей Любимов / РБК

В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Суд арестовал его до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд арестовал его до 22 мая

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый&nbsp;Саидакрами Муродали Рачабализода
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый Саидакрами Муродали Рачабализода

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Суд также отправил его в СИЗО до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд также отправил его в СИЗО до 22 мая

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни.&nbsp;СК считает, что именно он вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых&nbsp;(были взяты под стражу вечером 25 марта)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый в теракте Шамсидин Фаридуни. СК считает, что именно он вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых (были взяты под стражу вечером 25 марта)

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Мера пресечения Шамсидину Фаридуни&nbsp;&mdash; также арест до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мера пресечения Шамсидину Фаридуни — также арест до 22 мая

Четвертого обвиняемого в теракте в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;, Мухаммадсобира Файзова, в зал Басманного суда привезли на медицинской каталке. Его сопровождал врач
Фото: Андрей Любимов / РБК

Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», Мухаммадсобира Файзова, в зал Басманного суда привезли на медицинской каталке. Его сопровождал врач

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Заседание по его делу прошло, как и у остальных фигурантов,&nbsp;в закрытом режиме
Фото: Андрей Любимов / РБК

Заседание по его делу прошло, как и у остальных фигурантов, в закрытом режиме

Суд арестовал&nbsp;Мухаммадсобира Файзова до 22 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд арестовал Мухаммадсобира Файзова до 22 мая

Про Диловара Исломова известно, что он родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок. Источник &laquo;РИА Новости&raquo; утверждает, что ранее именно он владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов продал автомобиль, сообщает агентство
Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда

Про Диловара Исломова известно, что он родился в Душанбе в 1999 году, имеет гражданство России. Он работал таксистом, у него есть жена и ребенок.

Источник «РИА Новости» утверждает, что ранее именно он владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. В феврале Исломов продал автомобиль, сообщает агентство

Аминчон дважды женат, отец семерых детей, сообщили на заседании.
Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда

Аминчон дважды женат, отец семерых детей, сообщили на заседании.

Никакие подробности об Исроиле Исломове пока неизвестны. Он, а также Диловар и Аминчон Исломовы помещены под арест до 22 мая
Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда

Никакие подробности об Исроиле Исломове пока неизвестны. Он, а также Диловар и Аминчон Исломовы помещены под арест до 22 мая

Алишер Хатамович Касимов &mdash; восьмой фигурант дела, его арестовали 26 марта. По данным телеграм-канала Mash, Касимов сдавал квартиру участникам нападения на &laquo;Крокус Сити Холл&raquo;. По данным &laquo;РБК Компании&raquo;, гражданин с таким именем числится индивидуальным предпринимателем, чей бизнес связан с доставкой продуктов питания
Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда

Алишер Хатамович Касимов — восьмой фигурант дела, его арестовали 26 марта. По данным телеграм-канала Mash, Касимов сдавал квартиру участникам нападения на «Крокус Сити Холл». По данным «РБК Компании», гражданин с таким именем числится индивидуальным предпринимателем, чей бизнес связан с доставкой продуктов питания

Назримад Лутфуллои, подозреваемый в причастности к делу о теракте в подмосковном &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Ему 24 года, он не работает, родился в Таджикистане. Полицейские задержали его на следующий день после теракта, 23 марта, у &laquo;Крокус Сити Холла&raquo;. Полицейские попросили предъявить документы, а он в ответ &laquo;стал выражаться грубой нецензурной бранью&raquo;, говорилось в материалах суда
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Назримад Лутфуллои, подозреваемый в причастности к делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ему 24 года, он не работает, родился в Таджикистане. Полицейские задержали его на следующий день после теракта, 23 марта, у «Крокус Сити Холла». Полицейские попросили предъявить документы, а он в ответ «стал выражаться грубой нецензурной бранью», говорилось в материалах суда

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Андрей Любимов Андрей Любимов
мультимедиа Крокус Сити Холл арест обвиняемый суд теракт уголовное дело Басманный суд
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