Как фанаты простились с вокалистом The Prodigy. Фоторепортаж

Прощание с фронтменом Китом Флинтом прошло в Брейнтри в графстве Эссекс — именно этот город стал родиной коллектива. Флинт познакомился с диджеем Лиэмом Хуолеттом на одной из рейв-вечеринок, позже они стали выступать вместе, причем сначала Флинт выступал как танцор