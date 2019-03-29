Общество , 20:16
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Как фанаты простились с вокалистом The Prodigy. Фоторепортаж
В городе Брейнтри в британском графстве Эссекс прошло прощание с вокалистом The Prodigy Китом Флинтом. Музыкант умер 4 марта в возрасте 49 лет. Группа пригласила фанатов устроить овацию в память о нем. Как поклонники простились с Флинтом — в фоторепортаже РБК
Электронная группа The Prodigy существовала с начала 1990-х годов
Прощание с фронтменом Китом Флинтом прошло в Брейнтри в графстве Эссекс — именно этот город стал родиной коллектива. Флинт познакомился с диджеем Лиэмом Хуолеттом на одной из рейв-вечеринок, позже они стали выступать вместе, причем сначала Флинт выступал как танцор
После смерти Флинта группа отменила все концерты, в том числе летнее выступление в Москве. Коллектив планировал появиться на фестивале Park Live 14 июля
Коллектив также временно закрыл свой официальный сайт. Сейчас главная страница полностью посвящена памяти фронтмена
Символом группы The Prodigy был муравей
Последний альбом группы No Tourists вышел в ноябре прошлого года
Музыканты The Prodigy в Twitter группы пригласили фанатов проводить в последний путь Кита и устроить овацию в память о нем
На прощание в церковь были приглашены только родные и близкие Флинта, среди них бывшая жена музыканта диджей Маюми
Среди участников траурной процессии был сооснователь The Prodigy Лиэм Хоулетт (в центре на первом плане)
Для поклонников была организована аудиотрансляция поминальной службы: перед храмом поставили динамики
Кит Флинт был найден мертвым в собственном доме в Эссексе 4 марта. Группа назвала его гибель самоубийством
Флинту было 49 лет