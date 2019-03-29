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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Как фанаты простились с вокалистом The Prodigy. Фоторепортаж
В городе Брейнтри в британском графстве Эссекс прошло прощание с вокалистом The Prodigy Китом Флинтом. Музыкант умер 4 марта в возрасте 49 лет. Группа пригласила фанатов устроить овацию в память о нем. Как поклонники простились с Флинтом — в фоторепортаже РБК
Фото: Henry Nicholls / Reuters
Электронная группа The Prodigy существовала с начала 1990-х годов
Фото: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / ТАСС

Прощание с фронтменом Китом Флинтом прошло в Брейнтри в графстве Эссекс — именно этот город стал родиной коллектива. Флинт познакомился с диджеем Лиэмом Хуолеттом на одной из рейв-вечеринок, позже они стали выступать вместе, причем сначала Флинт выступал как танцор

Фото: Henry Nicholls / Reuters

После смерти Флинта группа отменила все концерты, в том числе летнее выступление в Москве. Коллектив планировал появиться на фестивале Park Live 14 июля

Фото: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / ТАСС
Коллектив также временно закрыл свой официальный сайт. Сейчас главная страница полностью посвящена памяти фронтмена
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Символом группы The Prodigy был муравей

Фото: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / ТАСС

Последний альбом группы No Tourists вышел в ноябре прошлого года

Фото: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / ТАСС

Музыканты The Prodigy в Twitter группы пригласили фанатов проводить в последний путь Кита и устроить овацию в память о нем

Фото: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / ТАСС
На прощание в церковь были приглашены только родные и близкие Флинта, среди них бывшая жена музыканта диджей Маюми
Среди участников траурной процессии был сооснователь The Prodigy Лиэм Хоулетт (в центре на первом плане)
Фото: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / ТАСС
Для поклонников была организована аудиотрансляция поминальной службы: перед храмом поставили динамики
Фото: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / ТАСС
Кит Флинт был найден мертвым в собственном доме в Эссексе 4 марта. Группа назвала его гибель самоубийством
Фото: Joe Giddens / PA Wire / PA Images / ТАСС
Флинту было 49 лет
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, The Prodigy
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Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
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