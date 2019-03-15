На фестивале Park Live заменят The Prodigy на трио Die Antwoord

На фестивале Park Live заменят The Prodigy на трио Die Antwoord

Хип-хоп группа Die Antwoord из ЮАР выступит на фестивале Park Live вместо группы The Prodigy. Об этом организаторы фестиваля сообщили в группе во «ВКонтакте».

Die Antwoord выйдут на сцену 14 июля, они будут хэдлайнерами третьего дня Park Live.

Участник британского коллектива The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым 4 марта в собственном доме в графстве Эссекс. Позднее создатель группы Лиэм Хоулетт объяснил, что Флинт покончил с собой.

Группа заявила об отмене всех своих будущих концертов, в том числе и выступления на фестивале Park Live, где коллектив должен был стать одним из хэдлайнеров.