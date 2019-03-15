На фестивале Park Live заменят The Prodigy на трио Die Antwoord

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,30 -0,21 EUR Бирж. 73,88 -0,19 Brent 66,94 -0,45% USD Нал. 65,81 65,01 EUR Нал. 74,49 73,57 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1316 0,0017 BTC/USD Бирж. 3 976,50 28,20 IMOEX 2 463,09 0,22% RTSI 1 188,20 0,53% DJIA 25 709,94 0,03% Nasdaq 7 630,91 -0,16%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 13:20
Адвокат сообщил о просьбе СК арестовать депутата Госдумы Белоусова Общество, 13:49 Аудиторы нашли нарушения в контрактах на благоустройство Волоколамска Общество, 13:45 Полиция уточнила число подозреваемых в причастности к теракту в мечетях Общество, 13:34 В КПРФ осудили попытку вандализма против Мавзолея Ленина Общество, 13:33 На фестивале Park Live заменят The Prodigy на трио Die Antwoord Общество, 13:17 МИД назвал ужасным злодеянием теракт в Новой Зеландии Общество, 13:14 Как технологии позволяют снизить риск онкозаболеваний РБК и Philips, 13:05 Володин предложил обязать Украину заплатить за аннексию Крыма Политика, 13:03 Экологи по итогам зимы назвали самые грязные регионы России Общество, 13:03 «ПСЖ» отстранил полузащитника от тренировок за нарушение дисциплины Спорт, 12:59 Почему Bitcoin обязательно вырастет Крипто, 12:58 Летевший в Москву самолет «АЛРОСы» экстренно сел в Сыктывкаре Общество, 12:56 Кремль не увидел связи дела Калви с инвестиционным климатом в России Бизнес, 12:51 Кремль прокомментировал претензии РПЦ на Спасо-Андроников монастырь Общество, 12:46
Общество ,  
0 
На фестивале Park Live заменят The Prodigy на трио Die Antwoord

Хип-хоп группа Die Antwoord из ЮАР выступит на фестивале Park Live вместо группы The Prodigy. Об этом организаторы фестиваля сообщили в группе во «ВКонтакте».

Die Antwoord выйдут на сцену 14 июля, они будут хэдлайнерами третьего дня Park Live.

Участник британского коллектива The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым 4 марта в собственном доме в графстве Эссекс. Позднее создатель группы Лиэм Хоулетт объяснил, что Флинт покончил с собой.

Общество
The Prodigy объявила об отмене всех концертов

Группа заявила об отмене всех своих будущих концертов, в том числе и выступления на фестивале Park Live, где коллектив должен был стать одним из хэдлайнеров.

Фестиваль Park Live 2019 пройдет в московском Парке Горького с 12 по 14 июля.

Die Antwoord — хип-хоп группа, образованная в 2008 году в Кейптауне, известная в числе прочего своими провокационными клипами.

Теги: концерт, Фестиваль, музыка
Материалы по теме
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
Общество
The Prodigy объявила об отмене всех концертов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter