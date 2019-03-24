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The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта

Группа The Prodigy в Twitter пригласила поклонников на похороны своего вокалиста Кита Флинта, умершего в начале марта в возрасте 49 лет.

Отмечается, что траурная процессия пройдет пятницу, 29 марта, в городе Бейнтри графства Эссекс. Фанатов приглашают «проводить в последний путь Кифа (Кита Флинта) и устроить овацию в память о нем». Поклонников также предупредили, что на службе в церкви смогут присутствовать только семья и близкие друзья, при этом аудиотрансляцию церемонии можно будет услышать через динамики, которые установят перед храмом.

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Тело Флинта обнаружили 4 марта в доме в графстве Эссекс. Участник The Prodigy Лиэм Хоулетт заявил, что это было самоубийство. В связи со смертью вокалиста музыкальная группа отменила все концерты.

The Sun со ссылкой на источники писала, что за несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу дом в Эссексе. Также он пытался продать паб под названием «Mex» («The Leather Bottle»).
Теги: The Prodigy, похороны, смерть, музыка
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