The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта

Группа The Prodigy в Twitter пригласила поклонников на похороны своего вокалиста Кита Флинта, умершего в начале марта в возрасте 49 лет.

Отмечается, что траурная процессия пройдет пятницу, 29 марта, в городе Бейнтри графства Эссекс. Фанатов приглашают «проводить в последний путь Кифа (Кита Флинта) и устроить овацию в память о нем». Поклонников также предупредили, что на службе в церкви смогут присутствовать только семья и близкие друзья, при этом аудиотрансляцию церемонии можно будет услышать через динамики, которые установят перед храмом.

Тело Флинта обнаружили 4 марта в доме в графстве Эссекс. Участник The Prodigy Лиэм Хоулетт заявил, что это было самоубийство. В связи со смертью вокалиста музыкальная группа отменила все концерты.