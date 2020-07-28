Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России

Михаил Юревич, экс-губернатор Челябинской области

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, до этого пять лет он занимал пост мэра Челябинска. 16 марта 2017 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту получения в 2012 году взятки в размере 26 млн руб. от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения региона.

Юревич отрицает свою вину. В апреле 2017 года он должен был явиться на допрос по своему делу, однако не сделал этого. По словам его адвоката, экс-губернатор находится в Лондоне на лечении и «врачи не рекомендуют ему никуда выезжать в течение месяца». Юревич арестован заочно