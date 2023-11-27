Последствия сильного снегопада и ледяного дождя в Москве. Фоторепортаж

В Москве и области прошел сильный снегопад. Росавиация сообщала о задержке более 50 рейсов в столичных аэропортах, Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы. Снегопад в Подмосковье стал мощнейшим за последние 40 лет, заявил губернатор области Андрей Воробьев. Как выглядит снежная Москва — в фоторепортаже РБК