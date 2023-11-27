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Последствия сильного снегопада и ледяного дождя в Москве. Фоторепортаж

Появились фото последствий сильного снегопада и ледяного дождя в Москве

В Москве и области прошел сильный снегопад. Росавиация сообщала о задержке более 50 рейсов в столичных аэропортах, Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы. Снегопад в Подмосковье стал мощнейшим за последние 40 лет, заявил губернатор области Андрей Воробьев. Как выглядит снежная Москва — в фоторепортаже РБК
Район Южное Бутово. Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября сообщил, что вечером и ночью в столице ожидается сильный снег. Он также предупредил об интенсивных осадках и ледяном дожде
Фото: Андрей Любимов / РБК

Район Южное Бутово.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября сообщил, что вечером и ночью в столице ожидается сильный снег. Он также предупредил об интенсивных осадках и ледяном дожде

Станция метро &laquo;Китай-город&raquo;. Специалист &laquo;Фобоса&raquo; Евгений Тишковец утром 27 ноября рассказал, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Московской области&nbsp;&mdash; 56%. Накануне он говорил, что в Москве ожидается &laquo;черная метель&raquo;&nbsp;&mdash; крупные хлопья снега, летящие практически параллельно поверхности земли, из-за чего видимость снижается до 10&ndash;15 м
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Станция метро «Китай-город».

Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец утром 27 ноября рассказал, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — 56%. Накануне он говорил, что в Москве ожидается «черная метель» — крупные хлопья снега, летящие практически параллельно поверхности земли, из-за чего видимость снижается до 10–15 м

Парк Горького. Москвичей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте и использовать общественный. Движение на дорогах столицы затруднено после сильного снегопада, указывал московский дептранс
Фото: Андрей Любимов / РБК

Парк Горького.

Москвичей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте и использовать общественный. Движение на дорогах столицы затруднено после сильного снегопада, указывал московский дептранс

Улица Никольская. Городские службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Для уборки снега дополнительно привлекли около 10&ndash;12 тыс. сотрудников других служб, в том числе &laquo;Мосводоканала&raquo;, &laquo;Мосгаза&raquo;, отметил он
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Улица Никольская.

Городские службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Для уборки снега дополнительно привлекли около 10–12 тыс. сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала», «Мосгаза», отметил он

Пушкинская набережная
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пушкинская набережная

Китай-город. Из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев, предупредил московский дептранс. Там также указали, что некоторые маршруты могут быть изменены
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Китай-город.

Из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев, предупредил московский дептранс. Там также указали, что некоторые маршруты могут быть изменены

Метро &laquo;Бульвар Дмитрия Донского&raquo;. Московскую железную дорогу (МЖД) перевели на усиленный режим работы, расчистка путей от снега осуществлялась всю ночь&nbsp;&mdash; задействованы около 1,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе МЖД
Фото: Андрей Любимов / РБК

Метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Московскую железную дорогу (МЖД) перевели на усиленный режим работы, расчистка путей от снега осуществлялась всю ночь — задействованы около 1,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе МЖД

Лубянка. Снег в Москве будет идти всю неделю, сказал Сергей Собянин
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лубянка.

Снег в Москве будет идти всю неделю, сказал Сергей Собянин

Фрунзенская набережная. В Москве из-за непогоды в аэропортах кратковременно задержали на вылет 28 рейсов, еще 26&nbsp;&mdash; из-за необходимости дополнительной противообледенительной обработки, отмечала Росавиация. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают работу в штатном режиме, добавили там
Фото: Андрей Любимов / РБК

Фрунзенская набережная.

В Москве из-за непогоды в аэропортах кратковременно задержали на вылет 28 рейсов, еще 26 — из-за необходимости дополнительной противообледенительной обработки, отмечала Росавиация. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают работу в штатном режиме, добавили там

Парк &laquo;Зарядье&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Парк «Зарядье»

Станция метро &laquo;Октябрьская&raquo;. Комментируя погодные условия в Москве, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что зима и снег приходят каждый год, поэтому &laquo;ничего необычного не произошло&raquo;. &laquo;Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада&raquo;,&nbsp;&mdash; добавил он
Фото: Андрей Любимов / РБК

Станция метро «Октябрьская».

Комментируя погодные условия в Москве, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что зима и снег приходят каждый год, поэтому «ничего необычного не произошло». «Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада», — добавил он

Улица Варварка
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Улица Варварка

Здание МИДа
Фото: Андрей Любимов / РБК

Здание МИДа

Люберцы. Ночью в Московской области улицы и дороги чистили почти 3 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц техники, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев
Фото: Vm_volkov / VK

Люберцы.

Ночью в Московской области улицы и дороги чистили почти 3 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц техники, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев

Подольск. Андрей Воробьев также назвал снегопад самым мощным за последние 40 лет
Фото: Artamonov_gr / VK

Подольск.

Андрей Воробьев также назвал снегопад самым мощным за последние 40 лет

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Андрей Любимов Андрей Любимов, Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
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