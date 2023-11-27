Последствия сильного снегопада и ледяного дождя в Москве. Фоторепортаж
В Москве и области прошел сильный снегопад. Росавиация сообщала о задержке более 50 рейсов в столичных аэропортах, Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы. Снегопад в Подмосковье стал мощнейшим за последние 40 лет, заявил губернатор области Андрей Воробьев. Как выглядит снежная Москва — в фоторепортаже РБК
Район Южное Бутово.
Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября сообщил, что вечером и ночью в столице ожидается сильный снег. Он также предупредил об интенсивных осадках и ледяном дожде
Станция метро «Китай-город».
Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец утром 27 ноября рассказал, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — 56%. Накануне он говорил, что в Москве ожидается «черная метель» — крупные хлопья снега, летящие практически параллельно поверхности земли, из-за чего видимость снижается до 10–15 м
Пушкинская набережная
Китай-город.
Из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев, предупредил московский дептранс. Там также указали, что некоторые маршруты могут быть изменены
Метро «Бульвар Дмитрия Донского».
Московскую железную дорогу (МЖД) перевели на усиленный режим работы, расчистка путей от снега осуществлялась всю ночь — задействованы около 1,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе МЖД
Лубянка.
Снег в Москве будет идти всю неделю, сказал Сергей Собянин
Фрунзенская набережная.
В Москве из-за непогоды в аэропортах кратковременно задержали на вылет 28 рейсов, еще 26 — из-за необходимости дополнительной противообледенительной обработки, отмечала Росавиация. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают работу в штатном режиме, добавили там
Парк «Зарядье»
Станция метро «Октябрьская».
Комментируя погодные условия в Москве, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что зима и снег приходят каждый год, поэтому «ничего необычного не произошло». «Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада», — добавил он
Улица Варварка
Здание МИДа
Люберцы.
Ночью в Московской области улицы и дороги чистили почти 3 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц техники, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев
Подольск.
Андрей Воробьев также назвал снегопад самым мощным за последние 40 лет