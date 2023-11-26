Москвичей предупредили о «черной метели»
В Москве вечером ожидается «черная метель», снегопад экстремально усилится в ночь на понедельник и утром, сообщил РБК ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.
«Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — сообщил синоптик.
Под «черной метелью» имеют в виду крупные хлопья снега, летящие практически параллельно поверхности земли, из-за чего видимость снижается до 10–15 м. Чаще всего этим термином обозначают погодные условия Крайнего Севера, объяснял глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По расчетам Тишковца, порывы ветра достигнут 17 м/с, видимость может ухудшится до 100 м и ниже, возможен коллапс в авиационном и транспортном сообщении. Всего за сутки в Москве может выпасть до 26,5 мм осадков, или половина от месячной нормы, то есть будет побит дневной рекорд по их количеству почти полувековой давности, который держится с 1977 года. Снежный покров увеличится с 15 до 23 см, что в три раза превышает норму, отметил синоптик.
«Балканский циклон, набирающий силы в западной акватории Черного моря, за предстоящие сутки совершит стремительный 1000-километровый марш-бросок и в понедельник окажется уже над Брянщиной, неся с собой штормовую погоду», — объяснил он.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус также предупредил, что в ночь на 27 ноября временами ожидается сильный снегопад. «Продолжат закрывать плотные облака, и вечером начнется снег, усилится ветер, местами закружат метели», — описал он.
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