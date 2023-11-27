Собянин предупредил о непогоде и снегопаде в Москве 27 ноября

Снегопад в столице продлится с ночи 27 ноября, осадки сохранятся в течение суток. Из-за колебания температуры днем возможен ледяной дождь и гололед, также ожидается усиление ветра

Фото: РБК

В Москве ночью и утром 27 ноября ожидается сильный снег, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«Прирост снежного покрова к утру — 16 см. Осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. Выпадет еще до 4 см снега», — написал мэр.

Он добавил, что в городе также может пройти ледяной дождь, а из-за скачков температуры между положительными и отрицательными значениями возможен гололед. Также по прогнозу будет усиление ветра.

Согласно данным Гидрометцентра, в столице ночью 27 ноября будет минус два — минус четыре градуса, днем — от минус одного градуса до плюс одного, снег, в том числе мокрый, местами метель, гололед, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

26 ноября непогода установилась на юге России — от урагана серьезно пострадал Крым, также она затронула Херсонскую и Запорожскую области, Краснодарский край. О неблагоприятных погодных условиях сообщали на Украине, в Румынии и Молдавии.

В Крыму, как заявил советник главы республики Олег Крючков, без света остались полмиллиона жителей. В Евпатории были подтоплены дома и участки, людей из зоны бедствия эвакуировали. В Севастополе из-за непогоды пострадали три человека, были повреждены крыши 20 многоквартирных домов.

Так как ожидается, что погода на полуострове в понедельник не улучшится, там объявили выходной день.