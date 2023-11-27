Песков после снегопада рассказал, как Путин добирался на работу

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин приехал на работу до начала снегопада, поэтому ему было «на так тяжело», как москвичам, которым пришлось делать это утром. Об этом, как передает корреспондент РБК, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. По-моему, до того, как все совсем завалило. Наверное, не так тяжело, как все москвичи, которые делали это утром», — сказал он. Песков подчеркнул, что зима и снег приходят каждый год, поэтому «ничего необычного не произошло».

Журналисты уточнили у пресс-секретаря, когда именно Путин поехал на работу, потому что снегопад начался в ночь на 27 ноября.

«Графики передвижения президента — это та информация, которая не предназначена для публичного обсуждения по понятным причинам», — ответил Песков, уточнив, что сам добирался до работы «как и все — непросто».

По словам пресс-секретаря, сейчас в стране нет чрезвычайных ситуаций, которые требуют незамедлительной реакции, поэтому пока поездки президента в зоны стихийных бедствий не планируются.

«Но вы знаете, что президент всегда готов», — заключил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК, что в ночь на 27 ноября в Москве выпало от 15 до 20 мм осадков. Он назвал это «редчайшим случаем» и уточнил, что, помимо снега, в столице прошел ледяной дождь. Высота снежного покрова в московском регионе достигла 20–25 сантиметров.

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