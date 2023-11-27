Из-за шторма на Кубани задержали 50 пассажирских поездов

Из-за непогоды на Кубани пропало напряжение в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста, на участках между Лазаревским и Дагомысом упавшие деревья заблокировали пути, сообщили в РЖД. Около 50 поездов задержаны

Из-за последствий стихии на Черноморском побережье около 50 пассажирских поездов задерживаются в Краснодарском крае. Об этом сообщает РЖД.

«Пассажиры обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Предпринимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае», — отметил перевозчик.

Согласно сообщению, из-за сильного дождя и порывов ветра до 25 м/с исчезло напряжение в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста. Железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс заблокировали упавшие деревья. В районе станции Лазаревское пути подмыло водой.

К ликвидации последствий привлекли около 150 железнодорожников.

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