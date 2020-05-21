В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом

В Бразилии зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19, а общее количество инфицированных превышает показатели Италии и Испании. Президент Жаир Болсонару считает, что справиться с инфекцией поможет лекарство от малярии

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Бразилия бьет антирекорды

Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая. Всего в Бразилии зафиксировано более 291 тыс. случаев заболевания. Это третий по величине показатель, впереди лишь США (свыше 1,5 млн зараженных) и Россия (более 300 тыс.), следует из данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ). На четвертом месте — Испания (более 230 тыс. заболевших), на пятом — Италия (более 227 тыс.).

Учитывая спад темпов заболеваемости COVID-19 в России, где за минувшие сутки было зафиксировано 8,7 тыс. новых заражений, не исключено, что в ближайшее время Бразилия выйдет на второе место. Реальное число заболевших в стране, скорее всего, гораздо выше официальных данных, учитывая эпидемию в огромных трущобах — фавелах, жители которых не имеют возможности обратиться за помощью, сообщил The Financial Times бразильский эпидемиолог, директор Международного центра долголетия Алешандре Калаше. В фавелах проживают около 13 млн бразильцев.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Всего на Латинскую Америку приходится более 613 тыс. заболеваний из примерно 5 млн по всему миру. Бразилия опережает страны региона не только по числу заражений, но и по количеству смертей. Здесь зафиксировано более 18,8 тыс. летальных исходов — шестой показатель в мире. Причем число скончавшихся растет: за минувшие сутки в Бразилии было зафиксировано 888 смертей, за предыдущие — 1179. Еще в начале мая показатель смертности за сутки составлял менее 300 человек, следует из данных ЕЦПКЗ. «Если такая динамика продолжится, то [общее число смертей] может достигнуть 120 тыс.», — предположил Калаше. Согласно прогнозам американского Института показателей и оценки здоровья, к началу августа общее число смертей в 200-миллионной Бразилии при умеренном сценарии развития эпидемии может достигнуть 88 тыс., а при неблагоприятном — более 150 тыс.

Пять штатов — пять очагов

Бразилия стала первой страной в Южной Америке, где 25 февраля был обнаружен заболевший коронавирусом. С тех пор там не прекращаются дебаты о том, какие меры следует принять. Президент Жаир Болсонару считает введение жестких карантинных мер избыточным. На начальной стадии пандемии лидер республики заявлял, что коронавирус не представляет серьезной угрозы. «Я выжил после атаки на меня с ножом, и какая-то там простуда меня не возьмет», — заявил президент, который во время предвыборной кампании 2018 года стал жертвой нападения. «Вирус уже здесь, и мы должны встретить его, как подобает настоящему мужчине», — призвал он в конце марта. Но поскольку страна является федеративной республикой, власти 26 штатов используют свои полномочия для объявления различных карантинных мер.

Главными очагами стали пять штатов — Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Сеара, Пернамбуку и Амазонас, на них приходится более 80% смертей, следует из подсчетов экспертов Университетского Колледжа Лондона. По оценкам аналитиков, в Амазонасе доля инфицированных COVID-19 может составлять более 10% — больше, чем в Стокгольме, где власти проводят политику, направленную на приобретение коллективного иммунитета.

В штате Сан-Паулу власти приняли меры, аналогичные тем, что применяются в большинстве других стран: карантин продлен до 31 мая, с середины марта и, предположительно, до июля приостановлена учеба в школах, с 23 апреля жителям было рекомендовано носить маски при выходе на улицы, в обязательном порядке их нужно надевать при пользовании общественным транспортом, была введена интеллектуальная система мониторинга за соблюдением карантинных мер.

В штате Рио-де-Жанейро также ввели ряд ограничений, некоторые районы столицы штата закрыты для посещения не проживающими в них людьми из-за большого количества заболевших. Среди принятых мер — расселение бездомных в отелях для минимизации бесконтрольного распространения вируса на улицах (речь идет о нескольких сотнях человек) и запрет на предоставление медицинских услуг, за исключением неотложных. Принимаются и меры для поддержки страдающего от спада бизнеса. Например, таксистам в Рио отсрочили платежи за лицензию. Власти штата Амазонас на официальном сайте сообщают в основном об увеличении количества коек в больницах, открытии специальной клиники для индейцев, закупке медицинских препаратов. В начале месяца мэр столицы штата Манауса Артур Ньето заявил, что введение полного локдауна обернется хаосом и бунтами.

Болсонару теряет сторонников

В конце апреля, когда темпы распространения заболевания и смертности начали расти, Болсонару признал опасность коронавируса и выразил сочувствие семьям умерших. По мнению президента, граждане должны соблюдать осторожность при контактах со стариками и больными, но страна не может позволить себе терять рабочие места, особенно для необеспеченных слоев населения. «Я не могу сотворить чудеса [и остановить эпидемию]», — сказал он, отвечая на обвинения в бездействии. Для борьбы с вирусом глава государства предлагает использовать хлорохин — лекарство от малярии. Он уже поручил расширить производство этого препарата и предоставить его всем желающим. Ранее о приеме хлорохина в качестве профилактики при COVID-19 заявил президент США Дональд Трамп. Всемирная организация здравоохранения, однако, предупреждает, что эффективность хлорохина при борьбе с коронавирусом пока не доказана.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Действия Болсонару подверглись критике со стороны не только экспертов, но и госслужащих и политиков. На прошлой неделе на фоне разногласий с президентом в отставку ушел министр здравоохранения Нелсон Таиш. Он, в частности, критиковал поручение Болсонару открыть тренажерные залы и салоны красоты, а также выражал сомнения по поводу эффективности использования хлорохина. Таиш возглавлял министерство всего около месяца — в апреле Болсонару уволил его предшественника Луиса Энрике Мандетту, призывавшего граждан тщательнее соблюдать меры социальной дистанции. Губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа, посчитавший необходимым ввести карантинные меры, также критиковал президента за его подход к пандемии. Бывший президент Бразилии Лула да Силва назвал действия Болсонару во время эпидемии безответственными.

Во вторник о своей обеспокоенности в связи с ситуацией в Бразилии заявил и один из главных союзников Болсонару — президент США Дональд Трамп. Он допустил введение ограничений на въезд в США для бразильцев. «Я не хочу, чтобы люди приезжали оттуда и заражали наших граждан», — сказал Трамп. Он отметил, что США помогают Бразилии в борьбе с заболеванием, поставляя ей, в частности, аппараты для искусственной вентиляции легких.