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Индийский аппарат «Чандраян-3» прислал фото Южного полюса Луны Технологии и медиа, 14:02
Технологии и медиа ,  
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Индийский аппарат «Чандраян-3» прислал фото Южного полюса Луны

Фото:Indian Space Research Organisation Фото:Indian Space Research Organisation Фото:Indian Space Research Organisation Фото:Indian Space Research Organisation

Индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» передала фото малоизученного Южного полюса Луны. Снимки были опубликованы на странице Индийской организации космических исследований (ISRO) в соцсети X (ранее — Twitter).

Черно-белые изображения, отправленные камерой «Чандраян-3», помогут «определить безопасную зону посадки — без валунов или глубоких траншей», добавила ISRO. Аппарат должен сесть в районе Южного полюса Луны — там же, где должна была произойти посадка потерпевшей крушение российской станции «Луна-25».

Это третья лунная миссия Индии после посадки аппарата с зонда «Чандраян-1» в 2008 году и крушения модуля с «Чандраян-2» в 2019-м. Планируемая экспедиция должна продолжить начатые станцией «Чандраян-1» поиски замерзшей воды на спутнике Земли — в 2008 году эта индийская станция стала одной из первых, кто обнаружил доказательства наличия воды на Луне.

19 августа потерпела крушение российская межпланетная станция «Луна-25» — первый за почти полвека российский проект экспедиции на Луну. Российская станция, как и «Чандарян-3», должна была осуществить мягкую посадку на Южном полюсе, чтобы исследовать состав грунта в этой зоне. Однако произошла нештатная ситуация. На следующий день «Роскосмос» объявил, что «Луна-25» попала на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной.

Незадолго перед крушением «Луна-25» успела передать снимок невидимого с земли участка Луны и провести измерения потоков гамма-лучей и нейтронов.

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