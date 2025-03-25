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В Москве простились с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

В Москве простились с Ларисой Голубкиной

В Москве прошло прощание с актрисой Ларисой Голубкиной. Она дебютировала в кино в 1962 году – еще студенткой исполнила главную роль в «Гусарской балладе» Эльдара Рязанова. Народная артистка умерла 22 марта после продолжительной болезни, ей было 85 лет. Кто пришел проститься с актрисой — в фоторепортаже РБК
Прощание с Голубкиной состоялось в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. &laquo;Говорить о Ларисе Ивановне в прошедшем времени не представляется возможным, и мы не будем. В нашем сердце и памяти она именно такая, как на этих фото&nbsp;&mdash; всегда яркая, энергичная, волевая, смелая и стремительная&raquo;,&nbsp;&mdash; говорится в заявлении театра Российской армии в соцсетях. Там актриса прослужила больше 60 лет.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прощание с Голубкиной состоялось в московском храме Святителя Николая на Трех Горах.

«Говорить о Ларисе Ивановне в прошедшем времени не представляется возможным, и мы не будем. В нашем сердце и памяти она именно такая, как на этих фото — всегда яркая, энергичная, волевая, смелая и стремительная», — говорится в заявлении театра Российской армии в соцсетях. Там актриса прослужила больше 60 лет.

Проститься с Голубкиной пришли ее родные, друзья и коллеги. В их числе Андрей Малахов (на фото)&nbsp;&mdash; он первым сообщил о смерти артистки
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Проститься с Голубкиной пришли ее родные, друзья и коллеги. В их числе Андрей Малахов (на фото) — он первым сообщил о смерти артистки

Актриса Ксения Таран (на фото слева), которая играла с ушедшей в театра Российской армии, рассказала, что последний раз видела ее год назад. &laquo;Лариса Ивановна была &lt;...&gt; артисткой, у которой можно было многому учиться. Таких актеров на сегодняшний день очень мало&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала она журналистам перед началом прощания
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актриса Ксения Таран (на фото слева), которая играла с ушедшей в театра Российской армии, рассказала, что последний раз видела ее год назад. «Лариса Ивановна была <...> артисткой, у которой можно было многому учиться. Таких актеров на сегодняшний день очень мало», — сказала она журналистам перед началом прощания

На фото: искуствовед Наталья Сопова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: искуствовед Наталья Сопова

В последние годы Голубкина тяжело болела. Источник ТАСС сообщил, что у актрисы была лимфома, из-за которой у нее появились проблемы со слухом и зрением. По данным телеграм-канала Shot, из-за рака крови третьей степени в январе Голубкиной понадобилась экстренная медицинская помощь&nbsp;&mdash; она теряла вес и не вставала с постели. Телеграм-канал Mash сообщил, что артистка в последнее время передвигалась на инвалидной коляске.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В последние годы Голубкина тяжело болела. Источник ТАСС сообщил, что у актрисы была лимфома, из-за которой у нее появились проблемы со слухом и зрением.

По данным телеграм-канала Shot, из-за рака крови третьей степени в январе Голубкиной понадобилась экстренная медицинская помощь — она теряла вес и не вставала с постели. Телеграм-канал Mash сообщил, что артистка в последнее время передвигалась на инвалидной коляске.

&laquo;Уходят родители. Прекрасное поколение. Остаются воспоминания о чудесных талантливых людях, их роли в кино, в театре, посиделки, романсы&nbsp;&mdash; Лариса Ивановна волшебно пела! Боль и грусть, потому что это неминуемо происходит&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал журналистам Александр Стриженов (на фото). Месяцем ранее скончался его отец&nbsp;&mdash; актер Олег Стриженов.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Уходят родители. Прекрасное поколение. Остаются воспоминания о чудесных талантливых людях, их роли в кино, в театре, посиделки, романсы — Лариса Ивановна волшебно пела! Боль и грусть, потому что это неминуемо происходит», — сказал журналистам Александр Стриженов (на фото). Месяцем ранее скончался его отец — актер Олег Стриженов.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Президент Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями близким артистки отмечал, что Голубкина была замечательной актрисой, а &laquo;талант, удивительно обаяние, внутренняя культура и достоинство&raquo; принесли ей профессиональное признание и зрительскую любовь
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями близким артистки отмечал, что Голубкина была замечательной актрисой, а «талант, удивительно обаяние, внутренняя культура и достоинство» принесли ей профессиональное признание и зрительскую любовь

На фото: актриса Людмила Максакова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: актриса Людмила Максакова

На фото: директор культурного фонда &laquo;Кобзон&raquo; Антон Собянин
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: директор культурного фонда «Кобзон» Антон Собянин

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
На фото: актер Роман Богданов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: актер Роман Богданов

На прощение также пришла Вера Алентова (на фото). Она рассказала, что нечасто виделась с Голубкиной, но об актрисе у нее остались самые замечательные воспоминания.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На прощение также пришла Вера Алентова (на фото). Она рассказала, что нечасто виделась с Голубкиной, но об актрисе у нее остались самые замечательные воспоминания.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
На фото: радиоведущий Михаил Куницын
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: радиоведущий Михаил Куницын

После отпевания актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После отпевания актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, София Шошина София Шошина
мультимедиа Лариса Голубкина актриса прощание Москва Троекуровское кладбище
Лариса Голубкина фото

Лариса Голубкина

актриса, певица
9 марта 1940 года
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