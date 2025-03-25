В Москве простились с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

В последние годы Голубкина тяжело болела. Источник ТАСС сообщил, что у актрисы была лимфома, из-за которой у нее появились проблемы со слухом и зрением.

По данным телеграм-канала Shot, из-за рака крови третьей степени в январе Голубкиной понадобилась экстренная медицинская помощь — она теряла вес и не вставала с постели. Телеграм-канал Mash сообщил, что артистка в последнее время передвигалась на инвалидной коляске.