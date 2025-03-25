В Москве простились с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
В Москве прошло прощание с актрисой Ларисой Голубкиной. Она дебютировала в кино в 1962 году – еще студенткой исполнила главную роль в «Гусарской балладе» Эльдара Рязанова. Народная артистка умерла 22 марта после продолжительной болезни, ей было 85 лет. Кто пришел проститься с актрисой — в фоторепортаже РБК
Прощание с Голубкиной состоялось в московском храме Святителя Николая на Трех Горах.
«Говорить о Ларисе Ивановне в прошедшем времени не представляется возможным, и мы не будем. В нашем сердце и памяти она именно такая, как на этих фото — всегда яркая, энергичная, волевая, смелая и стремительная», — говорится в заявлении театра Российской армии в соцсетях. Там актриса прослужила больше 60 лет.
Проститься с Голубкиной пришли ее родные, друзья и коллеги. В их числе Андрей Малахов (на фото) — он первым сообщил о смерти артистки
Актриса Ксения Таран (на фото слева), которая играла с ушедшей в театра Российской армии, рассказала, что последний раз видела ее год назад. «Лариса Ивановна была <...> артисткой, у которой можно было многому учиться. Таких актеров на сегодняшний день очень мало», — сказала она журналистам перед началом прощания
На фото: искуствовед Наталья Сопова
В последние годы Голубкина тяжело болела. Источник ТАСС сообщил, что у актрисы была лимфома, из-за которой у нее появились проблемы со слухом и зрением.
По данным телеграм-канала Shot, из-за рака крови третьей степени в январе Голубкиной понадобилась экстренная медицинская помощь — она теряла вес и не вставала с постели. Телеграм-канал Mash сообщил, что артистка в последнее время передвигалась на инвалидной коляске.
«Уходят родители. Прекрасное поколение. Остаются воспоминания о чудесных талантливых людях, их роли в кино, в театре, посиделки, романсы — Лариса Ивановна волшебно пела! Боль и грусть, потому что это неминуемо происходит», — сказал журналистам Александр Стриженов (на фото). Месяцем ранее скончался его отец — актер Олег Стриженов.
Президент Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями близким артистки отмечал, что Голубкина была замечательной актрисой, а «талант, удивительно обаяние, внутренняя культура и достоинство» принесли ей профессиональное признание и зрительскую любовь
На фото: актриса Людмила Максакова
На фото: директор культурного фонда «Кобзон» Антон Собянин
На фото: актер Роман Богданов
На прощение также пришла Вера Алентова (на фото). Она рассказала, что нечасто виделась с Голубкиной, но об актрисе у нее остались самые замечательные воспоминания.
На фото: радиоведущий Михаил Куницын
После отпевания актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
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Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
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