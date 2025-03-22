Стали известны причины смерти звезды «Гусарской баллады» Голубкиной

Лариса Голубкина (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская, передал ТАСС.

«Лариса Ивановна долго болела», — сказала она, отвечая на вопрос о причинах смерти артистки.

Источник, близкий к окружению Голубкиной, уточнил также, что актриса болела лимфоплазмоцитарной лимфомой. Из-за нее артистка испытывала проблемы со слухом и зрением.

Лимфоплазмоцитарная лимфома, по-другому, болезнь Вальденстрема, — это рак лейкоцитов, которые называются В-клеточными лимфоцитами. Болезнь развивается очень медленно, иногда вызывает появление онкологических очагов во внутренних органах.

По данным телеграм-канала SHOT, Голубкина до конца жизни пыталась побороть рак, в декабре она прошла курс химиотерапии. В январе актрису экстренно госпитализировали. Она жаловалась на очень сильные боли и быстро теряла вес. В последние месяцы за Голубкиной ухаживала сиделка, рассказал телеграм-канал. О болезни актриса узнала примерно десять лет назад, врачи поставили диагноз макроглобулинемия Вальдестрема. Позже Голубкиной диагностировали рак груди, уточнил SHOT.

Актриса родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1959 году она окончила дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального педагогического училища, а в 1964-м — ГИТИС. Она дебютировала в кино еще во время учебы в ГИТИСе — в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962), снятой по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». Среди других ее работ — роли в фильмах «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».