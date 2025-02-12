В Москве простились с Олегом Стриженовым. Фоторепортаж
В Москве прошло прощание с актером Олегом Стриженовым. Он дебютировал в кино в фильме «Овод» в 1955 году. Среди других его работ — Афанасий Никитин в «Хождении за три моря», князь Волконский в «Звезде пленительного счастья», Иван Данилов в «Приступить к ликвидации». Народный артист СССР умер 9 февраля, ему было 95 лет. Кто пришел проститься с актером — в фоторепортаже РБК
Прощание со Стриженовым состоялось в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. Сын артиста Александр (на фото с женой Екатериной) рассказал, что его отец долго болел. Семья не сообщала об этом, «поскольку это личная история», пояснил он.
Незадолго до смерти Стриженов попал в больницу. Как сообщил телеграм-канал SHOT, причиной стал инсульт.
Президент Владимир Путин прислал венок, чтобы почтить память Олега Стриженова. В телеграмме с соболезнования близким артиста глава государства отмечал, что он всегда работал вдохновенно, полностью отдавался своему делу, «пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей».
Проститься с актером пришли его друзья и коллеги.
На фото: Лариса Гузеева
На фото: Леонид Якубович
Телеведущая Елена Малышева (на фото) назвала Олега Стриженова величайшим актером и человеком «невероятной мужской красоты».
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина (на фото), отметила, что хорошо знала Стриженова по работе в театре. «У него была своя индивидуальность, чувство собственного достоинства. Он был непростым человеком, достаточно замкнутым. Но очень правдивым, честным, всегда говорил правду в глаза и ничего не боялся. Он был гениальным артистом», — сказала она.
Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище.
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