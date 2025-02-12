В Москве простились с Олегом Стриженовым. Фоторепортаж

Прощание со Стриженовым состоялось в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. Сын артиста Александр (на фото с женой Екатериной) рассказал, что его отец долго болел. Семья не сообщала об этом, «поскольку это личная история», пояснил он.

Незадолго до смерти Стриженов попал в больницу. Как сообщил телеграм-канал SHOT, причиной стал инсульт.