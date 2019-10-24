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Эксгумация останков испанского диктатора Франко. Фоторепортаж

Под Мадридом прошла процедура эксгумации останков испанского диктатора Франсиско Франко. Решение перенести прах из мемориального комплекса Долина Павших власти страны приняли в 2018 году
Фото: Jon Nazca / Reuters

Франсиско Франко пришел к власти в 1939 году после гражданской войны в Испании (она началась после военного переворота, организатором которого был Франко). Он провозгласил себя каудильо — вождем — и правил страной до своей смерти в 1975 году.

После смерти диктатора многие улицы в Испании переименовали. В стране восстановили монархию.

Фото: Mariscal / Reuters

Франко был похоронен в мемориальном комплексе Долина Павших неподалеку от монастыря Эскориал под Мадридом. Комплекс построили в 1940-е годы в память о погибших в ходе гражданской войны.

Правительство Испании приняло решение о перезахоронении останков Франко в 2018 году. В кабмине называли несправедливой ситуацию, когда диктатор покоится рядом с жертвами гражданской войны. Решение правительства поддержал и конгресс: за эксгумацию проголосовали 172 депутата, 164 воздержались и двое высказались против.

Фото: Emilio Naranjo / Reuters

Непосредственно в базилику, где проходила процедура эксгумации, допустили только министра юстиции страны Долорес Дельгадо, эксперта-криминалиста и родственников Франко.

На фото: Франсиско Франко, внук диктатора​

Фото: Susana Vera / Reuters

К Долине Павших приехали последователи Франко. На фото один из них держит фотографию Франсиско Франко (справа) и флаг «Фаланги» — правой партии, правившей в стране при франкистском режиме.

Фото: Emilio Naranjo / Reuters

Родственники Франко выступали против эксгумации, но Верховный суд Испании отклонил их иск в сентябре 2019 года.

Фото: Bernat Armangue / AP

Останки Франсиско Франко решили захоронить на муниципальном кладбище Мингоррубио (на фото — ворота кладбища) в районе Эль-Пардо в Мадриде, там же покоится его жена Кармен Поло.

Комментируя в 2018 году решение о перезахоронении Франко, вице-премьер Кармен Кальво сказала: «Нет ни одной демократии, которая поддерживала бы такую ситуацию, какая была у нас более сорока лет».

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Испания, Франсиско Франко
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Материалы по теме
В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
Общество
Правительство Испании установило дату перезахоронения Франко
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