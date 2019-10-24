Эксгумация останков испанского диктатора Франко. Фоторепортаж

Франсиско Франко пришел к власти в 1939 году после гражданской войны в Испании (она началась после военного переворота, организатором которого был Франко). Он провозгласил себя каудильо — вождем — и правил страной до своей смерти в 1975 году.

После смерти диктатора многие улицы в Испании переименовали. В стране восстановили монархию.