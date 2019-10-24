Общество , 24 окт, 13:55
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В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
В Испании эксгумировали тело диктатора Франсиско Франко. Текстовую и видеотрансляцию с церемонии перезахоронения ведет газета El Mundo.
Гроб с телом уже извлечен из могилы Франко в мемориальном комплексе Долина Павших. Оттуда его должны на плечах понести члены семьи Франко. Затем гроб будет доставлен на кладбище Мингоррубио в районе Эль-Пардо в Мадриде вертолетом ВВС.
Там диктатора перезахоронят рядом с его женой Кармен Поло.
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