В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко

В Испании эксгумировали тело диктатора Франсиско Франко. Текстовую и видеотрансляцию с церемонии перезахоронения ведет газета El Mundo.

Гроб с телом уже извлечен из могилы Франко в мемориальном комплексе Долина Павших. Оттуда его должны на плечах понести члены семьи Франко. Затем гроб будет доставлен на кладбище Мингоррубио в районе Эль-Пардо в Мадриде вертолетом ВВС.

Там диктатора перезахоронят рядом с его женой Кармен Поло.

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