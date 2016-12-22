Испанский конгресс одобрил декрет о перезахоронении останков Франко

Конгресс Испании одобрил декрет об эксгумации останков Франсиско Франко, испанского правителя и генералиссимуса. Об этом сообщает газета El Pais.

В поддержку декрета высказались 172 депутата, против выступили двое, еще 164 воздержались. Решение об эксгумации Франко принял в конце августа кабинет министров Испании.

Франко похоронен в монументальном комплексе Долина Павших в 58 км от Мадрида, сооруженного в 1940-х годах по приказу диктатора в память о погибших в гражданской войне. Теперь останки Франко будут перенесены за пределы комплекса, место погребения выберут родственники генералиссимуса.

«Нет справедливости, мира или согласия, в то время как останки Франко находятся на том же месте, что и останки жертв [гражданской войны]», — заявил вице-премьер Испании Кармен Кальво. Административная процедура по перезахоронению останков Франко будет принята до конца года.

Франко находился во главе Испании с 1939 по 1975 год, был организатором военного переворота в 1936 году, в результате которого в стране началась гражданская война, длившаяся до 1939 года.