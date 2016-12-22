Власти Испании приняли решение перезахоронить останки Франко

Кабинет министров Испании принял декрет, который позволит эксгумировать останки диктатора Франциска Франко из Долины Павших, где он захоронен. Об этом заявила на пресс-конференции вице-премьер страны Кармен Кальво, сообщает ABC. Она отметила, что нынешнее место захоронения Франко показывает неуважение к жертвам войны.

«Нет ни одной демократии, которая поддерживала бы такую ситуацию, какая была у нас более сорока лет», — сказала Кальво.

Она отметила, что семья может выбрать место, куда перенесут останки Франко.

«В случае если семья не согласится, правительство решит, в какое достойное место отправят останки Франко», — подчеркнула вице-премьер. «До конца года мы завершим всю административную процедуру, которая позволит нам эксгумировать Франко», — сказала Кальво.

Генералиссимус Франциско Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне. Монументальный комплекс Долина Павших был построен по его приказу в 1940 годах недалеко от монастыря Эскориал в 58 км от Мадрида в память о жертвах гражданской войны.