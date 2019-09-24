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Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко

Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.

Также суд не удовлетворил иск об альтернативном захоронении Франко в семейной усыпальнице в соборе Альмудена в центре Мадрида. Местом нового погребения диктатора было определено кладбище Мингоррубио в пригороде Мадрида Эль-Пардо, где покоятся останки его супруги.

Семья испанского лидера намерена обратиться в Конституционный суд с обжалованием вынесенного решения.

Решение об эксгумации останков Франко в конце августа 2018 года приняло социалистическое правительство Испании во главе с Педро Санчесом. Таким образом кабмин хочет сделать из монументального комплекса Долины Павших, сооруженной в 1940-х годах в память о погибших в гражданской войне, место примирения испанского народа и остановить паломничество сторонников Франко к его могиле.

Франко пришел к власти в конце гражданской войны в Испании и руководил страной с 1939 по 1975 год. После его смерти в государстве была восстановлена монархия, многие памятники Франко были демонтированы, а улицы в испанских городах переименованы.

Теги: Испания, перезахоронение, историческая память
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