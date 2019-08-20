Врачи выписали последнего пострадавшего при посадке А321 в поле

Единственный госпитализированный после жесткой посадки пассажирского Airbus A321 на кукурузное поле выписан, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Московской области.

Самолет «Уральских авиалиний» утром 15 августа выполнял рейс из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь. Через несколько минут после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к отказу силовых установок. Пилоты приняли решение посадить самолет на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, недалеко от аэропорта.

На борту лайнера были 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб.

По данным минздрава, пострадали 76 человек, в том числе 19 детей. По факту произошедшего заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Командира севшего на поле воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина наградили званиями Героев России, остальным членам экипажа присвоили ордена Мужества.

