СК сравнит данные черных ящиков севшего на поле А321 с видео очевидцев

Следователи намерены изучить материалы, важные для «установления истины». В МАКе заявили, что идентифицировали на записи голоса пилотов лайнера «Уральских авиалиний» и авиадиспетчера

Следователи приступили к изучению и анализу данных с бортовых самописцев пассажирского самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК.

Следователи намерены сопоставить информацию с «черных ящиков» с аудиопереговорами пилотов, видеозаписями очевидцев, показаниями членов экипажа и пассажиров, а также с другими материалами, которые были получены во время первоначальных следственных действий.

Помимо этого они изучают техническую документацию о состоянии аэродромного оборудования и другие документы, «имеющие значение для установления истины».

Источник ТАСС в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщил, что ведомство расшифровало запись с бортовых самописцев лайнера. По словам собеседника агентства, специалисты МАКа идентифицировали на ней голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта. Члены комиссии по расследованию ЧП ознакомились с расшифровкой, отметил он.