Угрожавший оружием российский бизнесмен прервал футбольный матч в Греции

Владелец клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди прервал матч чемпионата Греции по футболу. После того как арбитры не засчитали гол его команды из-за офсайда, он выбежал на поле, за поясом у бизнесмена висела кобура

Иван Саввиди (второй слева) на поле ​во время матча между клубами ПАОК и АЕК в Салониках (Фото: InTime Sports / AP)

Футбольный матч чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Салониках не был доигран из-за того, что незадолго до конца игры при счете 0:0 на поле выбежал владелец ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди, сообщает Eurosport.

Такую реакцию бизнесмена, по данным издания, вызвало то, что судья Георгиос Коминис не засчитал гол его команды из-за офсайда. Вышедший на поле Саввиди, активно жестикулируя, набросился в связи с этим с обвинениями на арбитра. От судьи его отвели охранники.

Видео: Nuevo Foro MDM ‏/ Twitter

За спиной у владельца ПАОК, как рассказал позже испанскому радио Marca тренер афинского клуба АЕК испанец Маноло Хименес, был пистолет. Подойдя к арбитру, Саввиди, по его словам, продемонстрировал Коминису свое оружие и сказал: «Ваша карьера судьи закончилась». После этого арбитр матча, Хименес, а также футболисты команды AEK поспешили покинуть поле, передает Eurosport. Матч решением Коминиса был досрочно завершен.

На то, что за спиной у владельца ПАОК во время инцидента находилась кобура, внимание также обратили свидетели произошедшего, в том числе журналисты, пишет Eurosport. В частности, фотографии, на которых у Саввиди за поясом видна небольшая сумка для оружия, выложили пользователи Twitter под никами Mootaz Chehade (спортивный корреспондент издания Al Mustaqbal) и Paschos.

Было ли оружие, имеющееся у владельца ПАОК, настоящим, неизвестно, подчеркивает издание.

Как пишет портал Goal, спустя два часа после окончания матча стало известно о том, что рефери после консультаций по поводу спорного эпизода с офсайдом все же решил засчитать забитый ПАОК гол. Таким образом, команда Саввиди одержала победу над АЕК со счетом 1:0. Футболисты афинского клуба отказались доигрывать матч из соображений безопасности.​

Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем «Группы Агроком». Этот холдинг был создан в 2004 году в Ростове-на-Дону. В группу входит более 40 предприятий, крупнейшие из которых — компания «Донской табак» (входит в пятерку крупнейших производителей сигарет в России), мясной бизнес-комплекс — ГК «Тавр», тепличный и рыбоводческий комплексы, завод по производству упаковки для пищевой продукции, завод по производству бутилированной воды «Аква-Дон», а также международный аэропорт Ростова-на-Дону (бывший аэропорт федерального значения). По версии журнала Forbes, в 2015 году «Агроком» входил в список 200 крупнейших компаний России. Выручка группы в 2013 году оценивалась в 45,1 млрд руб.

Контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году. До этого, в период с 2002 по 2005 год, предприниматель являлся президентом футбольного клуба «Ростов», а позже, с 2006 по 2008 год, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА.

В прошлом году Саввиди также купил у афинской издательской компании Pegasus Publishing 19,63% национального телеканала Mega. Стоимость сделки тогда составила €5 млн. После этого компания российского бизнесмена Dimera Media Investments Limited​ выкупила у Pegasus финансовую газету Imerisia за €580 тыс. и ежедневную и воскресную газеты Ethnos за €3 млн.