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FT узнала о планах Усманова продать свой пакет в клубе Arsenal
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FT узнала о планах Усманова продать свой пакет в клубе Arsenal
Бизнес, 10:27
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FT узнала о планах Усманова продать свой пакет в клубе Arsenal
Российский миллиардер хочет продать 30% акций в английском футбольном клубе из-за того, что не может увеличить свой пакет ценных бумаг до уровня контрольного, пишет газета
Алишер Усманов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Основатель USM Holdings, миллиардер Алишер Усманов начал активно изучать возможность продажи своей 30-процентной доли в английском футбольном клубе Arsenal. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, российский бизнесмен хочет избавиться от своего пакета акций в связи с тем, что убедился в невозможности выкупить контрольный пакет футбольного клуба у американского спортивного магната Стэна Кронке (в США владеет баскетбольной командой Denver Nuggets, футбольной Colorado Rapids, хоккейной Colorado Avalanche, а также профессиональным клубом по американскому футболу Los Angeles Rams).

Два собеседника газеты, близких к американскому бизнесмену, подчеркнули, что Кронке не хочет участвовать в переговорах о поглощении и отказал Усманову в продаже пакета.

В октябре прошлого года Усманов отклонил предложение американского бизнесмена о покупке у него 30% акций английского клуба за £525 млн. «Я всегда был и буду оставаться ярым сторонником Arsenal, и я вижу, что мой 30-процентный пакет является важным аспектом защиты интересов болельщиков в клубе», — говорил тогда Усманов, подчеркивая, что готов продать свою долю любому покупателю, разделяющему его взгляды, но не Кронке.

За несколько месяцев до этого Усманов предложил Кронке купить у него 67% акций клуба за $1,3 млрд, однако американец отказал.

Алишер Усманов занимает десятое место в российском рейтинге Forbes с состоянием в $12,5 млрд. Он приобрел второй по величине пакет акций ФК Arsenal в 2007 году. При этом в совет директоров английского клуба он не входит.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Алишер Усманов , Arsenal , продажа акций
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