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Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
В список вошли 48 детей 20 бизнесменов, которые унаследуют в общей сложности $238 млрд. Рейтинг почти не изменился по сравнению с прошлым годом: первую строчку в нем по-прежнему занимает единственный сын президента ЛУКОЙЛа
Фото: Toru Hanai / Reuters

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров. В него вошли 48 детей 20 бизнесменов, каждый из которых унаследует от $21,8 млрд до $2,3 млрд.

Лидером рейтинга стал сын президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует почти $22 млрд. Второе место поделили между собой дети основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона. Его дочь Виктория и сын 2015 года рождения, о котором почти ничего не известно, получат по $12,2 млрд. На третьем месте расположились трое детей владельца НЛМК Владимира Лисина. Каждый из них унаследует по $7,6 млрд.

Далее в первую десятку рейтинга в порядке убывания вошли:

  • основной акционер УГМК Искандер Махмудов (один наследник, $7 млрд);
  • член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (трое наследников, по $6,8 млрд);
  • владелец компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (двое наследников, по $6,8 млрд);
  • владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг (двое наследников, по $5,9 млрд);
  • гендиректор УГМК Андрей Козицын (одна наследница, $4,6 млрд);
  • совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун (двое наследников, по $4,6 млрд);
  • владелец «Магнитки» Виктор Рашников (две наследницы, по $4,6 млрд).

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Папины деньги: самые богатые наследники России по версии Forbes

По сравнению с прошлым годом в рейтинге изменилась лишь последняя строчка — ее занял сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр. Дети совладельца LetterOne и «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева опустились на 18-ю строчку рейтинга, так как с момента составления прошлогоднего списка у него родились дочери-двойняшки, и теперь его состояние надло делить между тремя детьми.

При составлении рейтинга не учитывались супружеские доли и заявления некоторых участников списка, например, Владимира Потанина и Михаила Фридмана, что они планируют не передавать большую часть состояния детям, а направить ее на благотворительность. 

По данным Forbes, на 19 апреля в России было более 100 миллиардеров с совокупным состоянием в $440 млрд, у которых есть более 300 детей. Если просто поделить совокупное состояние на число наследников второго поколения, то на каждого из детей придется почти по $1,5 млрд. Последнее, 103-е место в списке на данный момент занимает банкир Роман Авдеев, каждый из 23 детей которого получит по $74 млн.

Автор: Александр Бычков
Теги: Forbes, Forbes рейтинг, миллиардер, наследники
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