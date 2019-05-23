Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров. В него вошли 48 детей 20 бизнесменов, каждый из которых унаследует от $21,8 млрд до $2,3 млрд.
Лидером рейтинга стал сын президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует почти $22 млрд. Второе место поделили между собой дети основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона. Его дочь Виктория и сын 2015 года рождения, о котором почти ничего не известно, получат по $12,2 млрд. На третьем месте расположились трое детей владельца НЛМК Владимира Лисина. Каждый из них унаследует по $7,6 млрд.
Далее в первую десятку рейтинга в порядке убывания вошли:
- основной акционер УГМК Искандер Махмудов (один наследник, $7 млрд);
- член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (трое наследников, по $6,8 млрд);
- владелец компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (двое наследников, по $6,8 млрд);
- владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг (двое наследников, по $5,9 млрд);
- гендиректор УГМК Андрей Козицын (одна наследница, $4,6 млрд);
- совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун (двое наследников, по $4,6 млрд);
- владелец «Магнитки» Виктор Рашников (две наследницы, по $4,6 млрд).