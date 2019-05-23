В список вошли 48 детей 20 бизнесменов, которые унаследуют в общей сложности $238 млрд. Рейтинг почти не изменился по сравнению с прошлым годом: первую строчку в нем по-прежнему занимает единственный сын президента ЛУКОЙЛа

Фото: Toru Hanai / Reuters

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров. В него вошли 48 детей 20 бизнесменов, каждый из которых унаследует от $21,8 млрд до $2,3 млрд.

Лидером рейтинга стал сын президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует почти $22 млрд. Второе место поделили между собой дети основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона. Его дочь Виктория и сын 2015 года рождения, о котором почти ничего не известно, получат по $12,2 млрд. На третьем месте расположились трое детей владельца НЛМК Владимира Лисина. Каждый из них унаследует по $7,6 млрд.

Далее в первую десятку рейтинга в порядке убывания вошли: