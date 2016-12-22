ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,99 64,99 EUR Нал. 76,31 75,26 USD Бирж. 65,53 +0,03 EUR Бирж. 75,80 +0,17 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6461,50 -118,60 IMOEX 2485,21 +1,45% RTSI 1194,63 +1,10% Brent 84,99 -0,14% DJIA 26774,28 +0,39% Nasdaq 7999,55 -0,47%
Глава ЛУКОЙЛа сообщил об уходе сына из компании
Лента новостей
Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 12:44, РБК и Мираторг Международный суд ООН обязал США снять часть санкций против Ирана 12:43, Политика «БКС Ультима Private Banking» возглавила Анна Матвеева​ 12:43, Пресс-релизы От Vitara до Macan: все премьеры Парижского автосалона 12:40, Авто  Овечкин назвал победу на Олимпиаде своей главной целью 12:35, Спорт Семья покинувшего Россию Бориса Минца купила отель в Англии​ 12:33, Бизнес ВС смягчил приговор осужденному по «делу Шакро» экс-полковнику Ламонову 12:31, Политика Минфин увеличит объемы закупок валюты в октябре 12:26, Экономика Хорошо выглядеть: тенденции и тренды бьюти-рынка 12:24, Партнерский материал Кремль объяснил назначение Развозжаева в Хакасию 12:24, Политика Песков назвал смягчение статьи за экстремизм «исправлением маразма» 12:19, Политика В США задержали причастных к ограблению более 20 домов знаменитостей 12:17, Общество Климкин рассказал о скорой высылке консула Венгрии из Украины 12:13, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 12:12, РБК и Lenovo Что надо успеть сделать с дачей до 1 января 2019 года 12:12, Недвижимость Кудрин поддержал идею о внешней торговле в национальных валютах 12:10, Экономика Глава ЛУКОЙЛа сообщил об уходе сына из компании 12:09, Бизнес Где хранить криптовалюту: 54% бирж имеют проблемы с безопасностью 12:03, Крипто Новый Suzuki Jimny: все о самом маленьком внедорожнике 11:52, Авто Власти подтвердили обсуждение плана по снижению зависимости от доллара 11:36, Экономика Как нейросети и интернет научились предотвращать пожары 11:27, Партнерский материал Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа главой Хакасии 11:25, Политика Гендиректор ЦСКА объяснил удаление Акинфеева в матче с «Реалом» 11:21, Спорт Мэр Ярославля ушел в отставку 11:14, Общество Правительство утвердило перенос выходных в 2019 году 11:06, Общество Когда сделка с недвижимостью без участия юристов грозит проблемами 11:02, Недвижимость Как цифровые технологии повлияли на возможности современной стоматологии 11:02, Партнерский материал Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса 11:00, Политика
Глава ЛУКОЙЛа сообщил об уходе сына из компании
Бизнес, 12:09
0
Глава ЛУКОЙЛа сообщил об уходе сына из компании
Вагит Алекперов рассказал, что его сын Юсуф покинул нефтяную компанию и решил попробовать себя как частный бизнесмен
Фото: Юсуф Алекперов / Facebook

Сын Вагита Алекперова ушел из ЛУКОЙЛа и пробует себя в бизнесе, рассказал его отец в интервью газете «Ведомости». «Он хочет испытать свой риск. Должен испытать», — заявил глава нефтяной компании.

«Иногда уходят люди, чтобы взглянуть на мир со стороны. Потом могут и вернуться. Он все-таки по профессии нефтяник и разработчик. Все равно человек должен почувствовать все сам, потому что быть в тени своего отца не так легко», — объяснил Алекперов. При этом он не уточнил, когда именно Юсуф покинул ЛУКОЙЛ и чем конкретно занимается. Глава ЛУКОЙЛа лишь уточнил, что его сын пытается строить бизнес в сфере транспорта.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался уточнять РБК, когда Юсуф Алекперов ушел из компании.

С транспортом сын Алекперова был связан уже в прошлом году: в мае Федеральная антимонопольная служба разрешила компании ЭКТО, чьим основным акционером он выступал, купить «Вестерн Петролеум Транспортейшн» (ВПТ), которая перевозила грузы нефтяной компании по железной дороге. В том же году выручка ВПТ выросла в шесть раз, достигнув 640,38 млн руб., но в 2016-м она получила 83,8 млн руб. убытка против 37,088 млн руб. прибыли.

Помимо этого ЭКТО владеет акциями в ООО «ЛУКАВТО», созданном для торговли автомобилями (в июле текущего года ее доля увеличилась с 40 до 50%, следует из СПАРК). Выручка ЛУКАВТО за 2017-й составила 27 тыс. руб., чистый убыток — 3,37 млн руб. По данным официального сайта компании, в настоящее время ЛУКАВТО — дилер Mercedes Benz.

Папины деньги: самые богатые наследники России по версии Forbes Еще 6 фото
Фотогалерея

Кроме того, ЭКТО с начала этого года выпускает энергетические напитки под брендом Plan B.

С декабря 2016 года Юсуфу Алекперову принадлежит 25% компании «Юсал», которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, следует из СПАРК. Еще 25% — у Алисы Алекперовой (жены Юсуфа), оставшиеся 50% — у «Холдинга стратегического развития» Вагита Алекперова.

Юсуф Алекперов родился в 1990 году, учился в Университете нефти и газа имени Губкина. Он владеет 0,13% акций ЛУКОЙЛа.
Авторы: Артем Филипенок, Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко.
Теги: Вагит Алекперов , Юсуф Алекперов , ЛУКОЙЛ
Главное
Семья покинувшего Россию Бориса Минца купила отель в Англии​ Бизнес
Материалы по теме
Алекперов выступил против повышения акциза на бензин Бизнес
Алекперов прокомментировал жалобу «Роснефти» в ФАС на ЛУКОЙЛ Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter