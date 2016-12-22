Глава ЛУКОЙЛа сообщил об уходе сына из компании

Вагит Алекперов рассказал, что его сын Юсуф покинул нефтяную компанию и решил попробовать себя как частный бизнесмен

Фото: Юсуф Алекперов / Facebook

Сын Вагита Алекперова ушел из ЛУКОЙЛа и пробует себя в бизнесе, рассказал его отец в интервью газете «Ведомости». «Он хочет испытать свой риск. Должен испытать», — заявил глава нефтяной компании.

«Иногда уходят люди, чтобы взглянуть на мир со стороны. Потом могут и вернуться. Он все-таки по профессии нефтяник и разработчик. Все равно человек должен почувствовать все сам, потому что быть в тени своего отца не так легко», — объяснил Алекперов. При этом он не уточнил, когда именно Юсуф покинул ЛУКОЙЛ и чем конкретно занимается. Глава ЛУКОЙЛа лишь уточнил, что его сын пытается строить бизнес в сфере транспорта.

Представитель ЛУКОЙЛа отказался уточнять РБК, когда Юсуф Алекперов ушел из компании.

С транспортом сын Алекперова был связан уже в прошлом году: в мае Федеральная антимонопольная служба разрешила компании ЭКТО, чьим основным акционером он выступал, купить «Вестерн Петролеум Транспортейшн» (ВПТ), которая перевозила грузы нефтяной компании по железной дороге. В том же году выручка ВПТ выросла в шесть раз, достигнув 640,38 млн руб., но в 2016-м она получила 83,8 млн руб. убытка против 37,088 млн руб. прибыли.

Помимо этого ЭКТО владеет акциями в ООО «ЛУКАВТО», созданном для торговли автомобилями (в июле текущего года ее доля увеличилась с 40 до 50%, следует из СПАРК). Выручка ЛУКАВТО за 2017-й составила 27 тыс. руб., чистый убыток — 3,37 млн руб. По данным официального сайта компании, в настоящее время ЛУКАВТО — дилер Mercedes Benz.

Кроме того, ЭКТО с начала этого года выпускает энергетические напитки под брендом Plan B.

С декабря 2016 года Юсуфу Алекперову принадлежит 25% компании «Юсал», которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, следует из СПАРК. Еще 25% — у Алисы Алекперовой (жены Юсуфа), оставшиеся 50% — у «Холдинга стратегического развития» Вагита Алекперова.

Юсуф Алекперов родился в 1990 году, учился в Университете нефти и газа имени Губкина. Он владеет 0,13% акций ЛУКОЙЛа.