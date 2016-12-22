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Алекперов назвал невозможным появление женщины во главе ЛУКОЙЛа
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Алекперов назвал невозможным появление женщины во главе ЛУКОЙЛа
Бизнес, 14:38
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Алекперов назвал невозможным появление женщины во главе ЛУКОЙЛа
По словам Вагита Алекперова, в настоящее время появление на посту главы ЛУКОЙЛа женщины невозможно, так как нефтяная отрасль всегда была «мужской», а потому у женщин пока просто нет нужного опыта
Вагит Алекперов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Среди потенциальных преемников нынешнего главы ЛУКОЙЛа нет женщин, заявил Вагит Алекперов в интервью Bloomberg. Отвечая на вопрос журналистки, президент ЛУКОЙЛа подтвердил, что думает о том, кто возглавит компанию после того, как сам он отойдет от дел. Приход ему на смену женщины он назвал невозможным.

«Пока, сегодня, нет», — сказал Алекперов, отвечая на вопрос о том, есть ли у него на примете хоть одна женщина с необходимым потенциалом.

По словам президента ЛУКОЙЛа, это объясняется преимущественно мужским характером нефтяной отрасли.

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«К сожалению наша отрасль в целом никогда не готовила специалистов-женщин. Всегда готовились мужчины. Работа связана была с тяжелым трудом прежде всего», — пояснил Алекперов.

Глава ЛУКОЙЛа отметил, что его преемник должен будет иметь опыт инженерной работы и опыт работы на производстве, в том числе на управленческих позициях.

«Нашу компанию также возглавит инженер», — сказал Алекперов, напомнив, что и руководители Chevron и ExxonMobil Майкл Вирт и Даррен Вудс начинали как инженеры.

На вопрос о возможности появления женщины во главе ЛУКОЙЛа в будущем Алекперов ответил, что в настоящее время компания тесно сотрудничает с университетами в вопросе подготовки специалистов и среди потенциальных кандидатов на управленческие посты в ней есть и четыре женщины.

В январе 2016 года Алекперов рассказывал в интервью РБК о желании привлечь к управлению ЛУКОЙЛом своего сына Юсуфа, однако говорил, что тому для начала нужно пройти стажировку в какой-нибудь крупной западной компании. В 2017 году Алекперов-старший заявил, что не считает сына своим возможным преемником: «Эта работа слишком сложная, чтобы отдать ее моему сыну». В октябре 2018 года стало известно, что сын главы ЛУКОЙЛа покинул компанию и строит свой бизнес в сфере транспорта.

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В марте 2018 года Алекперов заявил, что нынешние акционеры ЛУКОЙЛа (сам Алекперов и вице-президент компании Леонид Федун являются крупными акционерами ЛУКОЙЛа) могут отойти от оперативного управления компанией в течение трех—пяти лет. При этом он отметил, что новым главой ЛУКОЙЛа, скорее всего, станет топ-менеджер компании.

В мае 2018 года в интервью РБК Вагит Алекперов рассказал, что рассматривает в качестве потенциального преемника «технологических специалистов» из нефтяной отрасли. Смена руководства, как пояснил Алекперов, может произойти через пять лет.

«Плохой руководитель, кто не готовит себе рядом помощника, который в будущем станет его преемником. Конечно, я смотрю разные кандидатуры. Но для этого нужно время. Я думаю, что пятилетний период, наверное, более подходит сегодня для того, чтобы подготовить человека, который мог бы возглавить такую сложную компанию, как ЛУКОЙЛ. Может быть, срок этот больше? Конечно, может быть, срок больше. Может меньше? Тоже, может быть, меньше», — сказал тогда Алекперов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ЛУКОЙЛ , Вагит Алекперов
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