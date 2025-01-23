10 тыс. акров и 30 тыс. эвакуированных: новый пожар в Калифорнии
22 января в районе Кастаик, Калифорния, начался новый лесной пожар. Огонь распространился на территорию более 4 тыс. га в округах Лос-Анджелес и Вентура. Как выглядит самый богатый штат США на 17-й день бедствия — в материале РБК.
Калифорнийские леса вспыхнули 22 января около 11 утра (10 вечера мск) в районе озера Кастаик, расположенного в часе езды на север от Лос-Анджелеса. К 9 утра мск площадь возгорания выросла до 10 тыс. акров (более 4 тыс. га).
Местные власти обязали эвакуироваться 31 тыс. человек. Еще 23 тыс. призвали покинуть опасные районы добровольно.
Для тушения огня в округе Лос-Анджелес были привлечены 4 тыс. пожарных.
Из затронутых пожаром территорий эвакуировали три школы.
Также около 480 заключенных были эвакуированы из окружной тюрьмы в Кастаике. Несколько корпусов тюрьмы рассчитаны на 4,7 тыс. человек, и местные власти разрабатывают план более масштабной эвакуации.
В связи с пожарами закрыт для посещения национальный заповедник «Анджелес», расположенный к северо-востоку от Лос-Анджелеса.
На фото: тушение пожаров с вертолетов
На фото: люди покидают свои дома по мере распространения огня
На фото: американец поливает водой свой дом в районе Лос-Анджелеса
На фото: пожар «Хьюз» вблизи озера Кастаик, к северу от города Санта-Кларита
На фото: клубы дыма, поднимающиеся от горящих лесов Калифорнии
На фото: пожарные за работой
На фото: огонь в Кастаике
На фото: пожарные за работой
На фото: дым и пламя недалеко от Санта-Клариты
На фото: хозяева поливают крыши своих домов
На фото: пожарный следит за распространением огня
Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 7 января. За 17 дней их жертвами стали 27 человек, разрушены или пострадали более 16 тыс. строений. Огонь уничтожил дома знаменитостей, включая собственность сына Джо Байдена Хантера. Общий ущерб оценивается более чем в $250 млрд.
Также из-за бушующих пожаров неоднократно переносили дату объявления номинантов на «Оскар».
Бывший президент Джо Байден назвал пожары «самыми разрушительными в истории Калифорнии», а президент Дональд Трамп предположил, что разрушений на пострадавших территориях «больше, чем если бы по ним был нанесен ядерный удар».
Новый президент заявил, что не будет предоставлять помощь штату, пока губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не сможет обеспечить штат достаточным объемом воды для тушения пожаров.
Ранее Трамп обвинял Ньюсома в том, что губернатор блокировал поступление воды на охваченные огнем территории, поскольку переживал за находящихся под угрозой исчезновения рыб. «Он хотел защитить по сути бесполезную рыбу... но не позаботился о жителях Калифорнии», — написал Трамп.
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