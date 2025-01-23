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Общество ,  
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10 тыс. акров и 30 тыс. эвакуированных: новый пожар в Калифорнии

Фотографии нового лесного пожара «Хьюс» в Калифорнии

22 января в районе Кастаик, Калифорния, начался новый лесной пожар. Огонь распространился на территорию более 4 тыс. га в округах Лос-Анджелес и Вентура. Как выглядит самый богатый штат США на 17-й день бедствия — в материале РБК.
Калифорнийские леса вспыхнули 22 января около 11 утра (10 вечера мск) в районе озера Кастаик, расположенного в часе езды на север от Лос-Анджелеса. К 9 утра мск площадь возгорания выросла до 10 тыс. акров (более 4 тыс. га).
Фото: Ringo Chiu / Reuters

Калифорнийские леса вспыхнули 22 января около 11 утра (10 вечера мск) в районе озера Кастаик, расположенного в часе езды на север от Лос-Анджелеса. К 9 утра мск площадь возгорания выросла до 10 тыс. акров (более 4 тыс. га).

Местные власти обязали эвакуироваться 31 тыс. человек. Еще 23 тыс. призвали покинуть опасные районы добровольно.
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP / ТАСС

Местные власти обязали эвакуироваться 31 тыс. человек. Еще 23 тыс. призвали покинуть опасные районы добровольно.

Для тушения огня в округе Лос-Анджелес были привлечены 4 тыс. пожарных.
Фото: Tayfun CoÅŸkun / Anadolu / Reuters

Для тушения огня в округе Лос-Анджелес были привлечены 4 тыс. пожарных.

Из затронутых пожаром территорий эвакуировали три школы. Также около 480 заключенных были эвакуированы из окружной тюрьмы в Кастаике. Несколько корпусов тюрьмы рассчитаны на 4,7 тыс. человек, и местные власти разрабатывают план более масштабной эвакуации.
Фото: Ringo Chiu / Reuters

Из затронутых пожаром территорий эвакуировали три школы.

Также около 480 заключенных были эвакуированы из окружной тюрьмы в Кастаике. Несколько корпусов тюрьмы рассчитаны на 4,7 тыс. человек, и местные власти разрабатывают план более масштабной эвакуации.

В связи с пожарами закрыт для посещения национальный заповедник &laquo;Анджелес&raquo;, расположенный к северо-востоку от Лос-Анджелеса.
Фото: Ringo Chiu / Reuters

В связи с пожарами закрыт для посещения национальный заповедник «Анджелес», расположенный к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

На фото: тушение пожаров с вертолетов
Фото: David Swanson / Reuters

На фото: тушение пожаров с вертолетов

На фото: люди покидают свои дома по мере распространения огня
Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

На фото: люди покидают свои дома по мере распространения огня

На фото: американец поливает водой свой дом в районе Лос-Анджелеса
Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

На фото: американец поливает водой свой дом в районе Лос-Анджелеса

На фото: пожар &laquo;Хьюз&raquo; вблизи озера Кастаик, к северу от города Санта-Кларита
Фото: Ringo Chiu / Reuters

На фото: пожар «Хьюз» вблизи озера Кастаик, к северу от города Санта-Кларита

На фото: клубы дыма, поднимающиеся от горящих лесов Калифорнии
Фото: Ethan Swope / AP / ТАСС

На фото: клубы дыма, поднимающиеся от горящих лесов Калифорнии

На фото: пожарные за работой
Фото: David Swanson / Reuters

На фото: пожарные за работой

На фото: огонь в Кастаике
Фото: Ethan Swope / AP / ТАСС

На фото: огонь в Кастаике

На фото: пожарные за работой
Фото: Ethan Swope / AP / ТАСС

На фото: пожарные за работой

На фото: дым и пламя недалеко от Санта-Клариты
Фото: Ted Soqui / EPA / ТАСС

На фото: дым и пламя недалеко от Санта-Клариты

На фото: хозяева поливают крыши своих домов
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP / ТАСС

На фото: хозяева поливают крыши своих домов

На фото: пожарный следит за распространением огня
Фото: Ringo Chiu / Reuters

На фото: пожарный следит за распространением огня

Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 7 января. За 17 дней их жертвами стали 27 человек, разрушены или пострадали более 16 тыс. строений. Огонь уничтожил дома знаменитостей, включая собственность сына Джо Байдена Хантера. Общий ущерб оценивается более чем в $250 млрд.
Фото: Mike Blake / Reuters

Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 7 января. За 17 дней их жертвами стали 27 человек, разрушены или пострадали более 16 тыс. строений. Огонь уничтожил дома знаменитостей, включая собственность сына Джо Байдена Хантера. Общий ущерб оценивается более чем в $250 млрд.

Также из-за бушующих пожаров неоднократно переносили дату объявления номинантов на &laquo;Оскар&raquo;.
Фото: Mike Blake / Reuters

Также из-за бушующих пожаров неоднократно переносили дату объявления номинантов на «Оскар».

Бывший президент Джо Байден назвал пожары &laquo;самыми разрушительными в истории Калифорнии&raquo;, а президент Дональд Трамп предположил, что разрушений на пострадавших территориях &laquo;больше, чем если&nbsp;бы по ним был нанесен ядерный удар&raquo;.
Фото: Mike Blake / Reuters

Бывший президент Джо Байден назвал пожары «самыми разрушительными в истории Калифорнии», а президент Дональд Трамп предположил, что разрушений на пострадавших территориях «больше, чем если бы по ним был нанесен ядерный удар».

Новый президент заявил, что не будет предоставлять помощь штату, пока губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не сможет обеспечить штат достаточным объемом воды для тушения пожаров. Ранее Трамп обвинял Ньюсома в том, что губернатор блокировал поступление воды на охваченные огнем территории, поскольку переживал за находящихся под угрозой исчезновения рыб. &laquo;Он хотел защитить по сути бесполезную рыбу...&nbsp;но не позаботился о жителях Калифорнии&raquo;,&nbsp;&mdash; написал Трамп.
Фото: Mike Blake / Reuters

Новый президент заявил, что не будет предоставлять помощь штату, пока губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не сможет обеспечить штат достаточным объемом воды для тушения пожаров.

Ранее Трамп обвинял Ньюсома в том, что губернатор блокировал поступление воды на охваченные огнем территории, поскольку переживал за находящихся под угрозой исчезновения рыб. «Он хотел защитить по сути бесполезную рыбу... но не позаботился о жителях Калифорнии», — написал Трамп.

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Теги
Дарья Широкова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа Калифорния пожары лесные пожары США Лос-Анджелес огонь
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Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
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