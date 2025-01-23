10 тыс. акров и 30 тыс. эвакуированных: новый пожар в Калифорнии

Новый президент заявил, что не будет предоставлять помощь штату, пока губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не сможет обеспечить штат достаточным объемом воды для тушения пожаров.

Ранее Трамп обвинял Ньюсома в том, что губернатор блокировал поступление воды на охваченные огнем территории, поскольку переживал за находящихся под угрозой исчезновения рыб. «Он хотел защитить по сути бесполезную рыбу... но не позаботился о жителях Калифорнии», — написал Трамп.