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Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесли из-за пожаров

Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Объявление номинантов на 97-ю премию «Оскар» перенесли на 23 января из-за пожаров в Калифорнии, сообщает Variety. По данным издания, мероприятие пройдет в виртуальном формате в 5:30 по тихоокеанскому времени (18:30 мск).

Это уже второй перенос объявления номинантов. Изначально оно было запланировано на пятницу, 17 января. Однако 9 января из-за пожаров в Южной Калифорнии, начавшихся в Лос-Анджелесе, мероприятие перенесли на 19 января.

В письме, разосланном президентом Академии кинематографических искусств и наук Биллом Крамером, говорится также о продлении срока голосования, которым определяются номинанты, на три дня, до 17 января.

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Президент UFC Дэйна Уайт

Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на прежние даты: она пройдет 2 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Однако ежегодный обед номинантов на «Оскар», который был назначен на 10 февраля, отменили. Кроме того, вручение научных и технических премий, которые были назначены на 18 февраля, перенесли на неопределенное время.

Пожары начались в южной Калифорнии 7 января в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, распространились на Малибу и курортный город Санта-Моника. Президент США Джо Байден назвал пожары самыми разрушительными в истории штата.

Огонь уничтожил несколько тысяч строений, в зону эвакуации попали около 200 тыс. жителей. Не менее 24 человек погибли.

13 января президент UFC Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 311, который должен состояться в Лос‑Анджелесе 18 января в Intuit Dome, перенесут в Лас‑Вегас в случае ухудшения обстановки в Калифорнии из-за пожаров.

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«Оскар» пожары Калифорния номинанты «Оскара»
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