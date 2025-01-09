Дом Хантера Байдена сгорел при пожаре в Калифорнии

Хантер Байден (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Дом сына действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантера в Малибу сгорел из-за лесных пожаров, которые бушуют в штате Калифорния, пишет The Daily Mail.

54-летний Хантер Байден и его жена Мелисса Коэн арендовали дом стоимостью $4 млн за $15,8 тыс. в месяц. Как пишет газета, это была постройка 1950-х годов с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, а также с панорамным видом на Тихий океан.

Сейчас, судя по фото, представленным газетой, от здания остались только две дымовые трубы. В пожаре также сгорел соседний дом, в котором размещалась служба безопасности сына президента США.

Глава государства на пресс-конференции 9 января сообщил, что его сын и невестка получили уведомление о сгоревшем дотла доме.

Лесные пожары продолжаются в Калифорнии со вторника, 7 января. Согласно данным пожарной службы Калифорнии, огонь уничтожил более 1 тыс. строений и привел к гибели как минимум пяти человек. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата.

Из-за пожаров несколько голливудских звезд лишились домов, в частности, пострадал престижный район Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе. Свои дома в нем потеряли актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Кэмерон Матисон, Мэнди Мур.