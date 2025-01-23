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В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар

Пожар затронул округа Лос-Анджелес и Вентура, огонь уже охватил 38 кв. км. Власти предписали эвакуироваться 31 тыс. человек. Пожары в округе продолжаются с начала января, власти назвали их худшим стихийным бедствием в истории США

В США начался новый пожар в округе Лос-Анджелес, в Калифорнии, сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства и пожарной охраны штата в своем Х.

Ведомство отметило, что возгорание возникло в районе Кастаик и распространилось на 3 407 акров (14 кв км), спасатели эвакуируют граждан. 

Как сообщает CNN со ссылкой на данные ведомства, за пять часов пожар разросся до более чем 8000 акров (32 кв. км), впоследствии площадь пожара увеличилась до 9400 акров (38 кв. км), сообщил начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне.

Пожар затронул округа Лос-Анджелес и Вентура, примерно 31 тыс. жителей предписали эвакуироваться а еще 23 тыс. — призвали сделать это.

Спасатели частично эвакуировали людей из окружной тюрьмы в Кастаике, которая находится к югу от зоны пожара и вмещает до 4 295 заключенных, отметило агентство. Из одного из кампусов вывезли 470 осужденных.

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Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США, 9 января 2025 года

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). По данным CBS, из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тыс. человек.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что эти пожары станут худшим стихийным бедствием в истории США с точки зрения масштаба ущерба.

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Софья Полковникова
Калифорния пожар эвакуация
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