Чем знаменит атомный крейсер «Петр Великий»

Крейсер «Петр Великий» был заложен на Балтийском судостроительном заводе 25 августа 1986 года. Спустя три года, в апреле 1989-го, был спущен на воду. Относится к проекту 1144.2 (шифр «Орлан»), оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением. Водоизмещение крейсера — 24,7 тыс. т, он способен выходить в автономное плавание на 60 суток.

На фото: корабль на верфи Балтийского завода, 1992 год