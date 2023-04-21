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Чем знаменит атомный крейсер «Петр Великий»

Кадры многолетней службы атомного крейсера «Петр Великий»

ТАСС сообщил о планах вывести крейсер «Петр Великий» из состава флота, позднее источник «РИА Новости» опроверг такой сценарий. Крейсер — флагман Северного флота. Это единственный боевой надводный атомоход в составе российского военного флота, а также самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой. Он зафиксировал взрывы на подлодке «Курск», боролся с пиратством в Аравийском море и выполнял боевые задачи в Сирии. Чем знаменит корабль — в фотогалерее РБК
Крейсер &laquo;Петр Великий&raquo; был заложен на Балтийском судостроительном заводе 25 августа 1986 года. Спустя три года, в апреле 1989-го, был спущен на воду. Относится к проекту 1144.2 (шифр &laquo;Орлан&raquo;), оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением. Водоизмещение крейсера &mdash; 24,7 тыс. т, он способен выходить в автономное плавание на 60 суток. На фото: корабль на верфи Балтийского завода, 1992 год
Фото: И.Куртов .С.Смольский / ТАСС

Крейсер «Петр Великий» был заложен на Балтийском судостроительном заводе 25 августа 1986 года. Спустя три года, в апреле 1989-го, был спущен на воду. Относится к проекту 1144.2 (шифр «Орлан»), оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением. Водоизмещение крейсера — 24,7 тыс. т, он способен выходить в автономное плавание на 60 суток.

На фото: корабль на верфи Балтийского завода, 1992 год

В 1996 году крейсер посетил президент Борис Ельцин.&nbsp;Глава государства заполнил первый лист в книге почетных посетителей, выступил перед экипажем и вручил&nbsp;личный штандарт
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1996 году крейсер посетил президент Борис Ельцин. Глава государства заполнил первый лист в книге почетных посетителей, выступил перед экипажем и вручил личный штандарт

В октябре 1996 года в ходе испытаний в машинно-котельном отделении крейсера разорвало трубу, которая шла от парового трубопровода главной турбины. Мощный выброс пара привел к гибели четырех матросов, находившихся в непосредственной близости, еще двое пострадали. На фото:&nbsp;матросы Андрей Карпов (справа) и Николай Федоров, поступившие в Калининградский главный военно-морской госпиталь Балтийского флота
Фото: Игорь Зарембо / Фотохроника ТАСС

В октябре 1996 года в ходе испытаний в машинно-котельном отделении крейсера разорвало трубу, которая шла от парового трубопровода главной турбины. Мощный выброс пара привел к гибели четырех матросов, находившихся в непосредственной близости, еще двое пострадали.

На фото: матросы Андрей Карпов (справа) и Николай Федоров, поступившие в Калининградский главный военно-морской госпиталь Балтийского флота

В 1996 году крейсер прошел ходовые испытания и совершил переход из Балтийска на&nbsp;главную базу Северного флота&nbsp;&mdash; Североморск. Там командир атомного крейсера капитан 1&nbsp;ранга Евгений Добрышев вручил памятную медаль &laquo;Петр Великий&raquo; мичману Александру Таймасову (на фото слева). В 1998 года на корабле был поднят Андреевский флаг
Фото: Семен​ Майстерман / Фотохроника ТАСС

В 1996 году крейсер прошел ходовые испытания и совершил переход из Балтийска на главную базу Северного флота — Североморск. Там командир атомного крейсера капитан 1 ранга Евгений Добрышев вручил памятную медаль «Петр Великий» мичману Александру Таймасову (на фото слева).

В 1998 года на корабле был поднят Андреевский флаг

12 августа 2000 года в 11:28 приборы на атомном крейсере &laquo;Петр Великий&raquo; зафиксировали подводный взрыв во время учений Северного флота в Баренцевом море. Затем был зафиксирован второй взрыв. Вечером атомная подлодка &laquo;Курск&raquo;, принимавшая участие в учениях, не вышла на связь. На следующие сутки гидроакустическая аппаратура крейсера &laquo;Петр Великий&raquo; обнаружила на дне подлодку, лежавшую на глубине 108 м. Крейсер принимал участие в морской части операции по подъему &laquo;Курска&raquo;: &laquo;Петр Великий&raquo; сопровождал баржу Giant-4 вместе с прикрепленной к ней атомной подводной лодкой. На фото:&nbsp;зона подъема лодки &laquo;Курск&raquo;, 30 августа 2001 года
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

12 августа 2000 года в 11:28 приборы на атомном крейсере «Петр Великий» зафиксировали подводный взрыв во время учений Северного флота в Баренцевом море. Затем был зафиксирован второй взрыв. Вечером атомная подлодка «Курск», принимавшая участие в учениях, не вышла на связь. На следующие сутки гидроакустическая аппаратура крейсера «Петр Великий» обнаружила на дне подлодку, лежавшую на глубине 108 м.

Крейсер принимал участие в морской части операции по подъему «Курска»: «Петр Великий» сопровождал баржу Giant-4 вместе с прикрепленной к ней атомной подводной лодкой.

На фото: зона подъема лодки «Курск», 30 августа 2001 года

&laquo;Петр Великий&raquo; в 2000, 2002 и&nbsp;2003 годах объявлялся лучшим кораблем Северного флота. В 2005-м во время учений Северного флота на борту атомного ракетного крейсера вышел в Баренцево море президент Владимир Путин. На фото:&nbsp;министр обороны&nbsp;Сергей Иванов, заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Михаил Захаренко, президент России Владимир Путин и командующий Северным флотом адмирал Михаил Абрамов (слева направо) наблюдают за учениями
Фото: Алексей Панов / ТАСС

«Петр Великий» в 2000, 2002 и 2003 годах объявлялся лучшим кораблем Северного флота. В 2005-м во время учений Северного флота на борту атомного ракетного крейсера вышел в Баренцево море президент Владимир Путин.

На фото: министр обороны Сергей Иванов, заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Михаил Захаренко, президент России Владимир Путин и командующий Северным флотом адмирал Михаил Абрамов (слева направо) наблюдают за учениями

В 2007 году Юрий Башмет дал сольный концерт на борту крейсера &laquo;Петр Великий&raquo; в Североморске
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В 2007 году Юрий Башмет дал сольный концерт на борту крейсера «Петр Великий» в Североморске

В 2008&ndash;2009 годах &laquo;Петр Великий&raquo; совершил дальний поход, который продолжался практически шесть месяцев и стал рекордом длительности плавания надводного корабля в современной истории ВМФ России. За это&nbsp;время крейсер прошел тремя океанами, совершил два трансатлантических перехода, побывал в Средиземном, Красном, Аравийском, Карибском и других морях. В 2009 году он&nbsp;принял участие в российско-индийских учениях &laquo;Индра-2009&raquo;, во время которых корабли отрабатывали навыки взаимодействия, связи и совместной борьбы с пиратством. На фото:&nbsp;&laquo;Петр Великий&raquo; в торговом порте Мармагао индийского штата Гоа после окончания учений
Фото: Евгений Безека / РИА Новости

В 2008–2009 годах «Петр Великий» совершил дальний поход, который продолжался практически шесть месяцев и стал рекордом длительности плавания надводного корабля в современной истории ВМФ России. За это время крейсер прошел тремя океанами, совершил два трансатлантических перехода, побывал в Средиземном, Красном, Аравийском, Карибском и других морях.

В 2009 году он принял участие в российско-индийских учениях «Индра-2009», во время которых корабли отрабатывали навыки взаимодействия, связи и совместной борьбы с пиратством.

На фото: «Петр Великий» в торговом порте Мармагао индийского штата Гоа после окончания учений

В ангаре крейсера могут разместиться&nbsp;три вертолета&nbsp;&mdash; корабль способен вести борьбу с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по береговым объектам. На фото: спуск вертолета в трюм на борту тяжелого атомного ракетного крейсера &laquo;Петр Великий&raquo;, находящегося в дальнем походе в водах Средиземного моря, 2010 год
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ангаре крейсера могут разместиться три вертолета — корабль способен вести борьбу с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по береговым объектам.

На фото: спуск вертолета в трюм на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», находящегося в дальнем походе в водах Средиземного моря, 2010 год

В 2012 году &laquo;Петр Великий&raquo; принял участие в дальнем походе в Арктику. Экипаж успешно достиг Новосибирских островов, разделяющих море Лаптевых и Восточно-Сибирское море
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 2012 году «Петр Великий» принял участие в дальнем походе в Арктику. Экипаж успешно достиг Новосибирских островов, разделяющих море Лаптевых и Восточно-Сибирское море

В 2013 году президент Владимир Путин подписал указ о награждении крейсера орденом Нахимова. Награда была присвоена &laquo;за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные личным составом корабля при выполнении боевых заданий командования&raquo; в районах Северной Атлантики и Арктики, а также &laquo;успешной антипиратской деятельности&raquo; в Аравийском море. Крейсер &laquo;Петр Великий&raquo; стал первым надводным кораблем в составе ВМФ, удостоенным награды. На фото: церемония вручения ордена Нахимова, которая прошла в Североморске
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В 2013 году президент Владимир Путин подписал указ о награждении крейсера орденом Нахимова. Награда была присвоена «за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные личным составом корабля при выполнении боевых заданий командования» в районах Северной Атлантики и Арктики, а также «успешной антипиратской деятельности» в Аравийском море.

Крейсер «Петр Великий» стал первым надводным кораблем в составе ВМФ, удостоенным награды.

На фото: церемония вручения ордена Нахимова, которая прошла в Североморске

В 2013&ndash;2014 годах в Средиземном море &laquo;Петр Великий&raquo; обеспечивал безопасность вывоза и утилизации химического оружия из Сирии, а&nbsp;в 2016&ndash;2017-м&nbsp;корабельная ударная авианосная группа во главе с &laquo;Петром Великим&raquo; выполняла там боевые задачи. На фото: британские&nbsp;ВВС сопровождают российские корабли &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo; и &laquo;Петр Великий&raquo;, покидающие Сирию, во время перехода в Североморск
Фото: РИА Новости

В 2013–2014 годах в Средиземном море «Петр Великий» обеспечивал безопасность вывоза и утилизации химического оружия из Сирии, а в 2016–2017-м корабельная ударная авианосная группа во главе с «Петром Великим» выполняла там боевые задачи.

На фото: британские ВВС сопровождают российские корабли «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий», покидающие Сирию, во время перехода в Североморск

&laquo;Петр Великий&raquo; предназначен для ударов по крупным надводным целям противника и обеспечения комплексной работы систем ПВО, а также противолодочной обороны. Крейсер оснащен ПКРК &laquo;Гранит&raquo;, ЗРАК &laquo;Каштан&raquo;, ЗРК &laquo;Оса-МА&raquo; и другим вооружением. На фото:&nbsp;пост управления ракетным оружием, 2019 год
Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Петр Великий» предназначен для ударов по крупным надводным целям противника и обеспечения комплексной работы систем ПВО, а также противолодочной обороны. Крейсер оснащен ПКРК «Гранит», ЗРАК «Каштан», ЗРК «Оса-МА» и другим вооружением.

На фото: пост управления ракетным оружием, 2019 год

На фото: дезинфекция ракетного крейсера &laquo;Петр Великий&raquo; в Североморске весной 2020 года для предотвращения распространения COVID-19 и профилактики заболеваний среди военнослужащих
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На фото: дезинфекция ракетного крейсера «Петр Великий» в Североморске весной 2020 года для предотвращения распространения COVID-19 и профилактики заболеваний среди военнослужащих

Экипаж крейсера состоит из 727 человек. На фото: военнослужащий ВМФ в тренажерном зале жилой зоны &laquo;Петра Великого&raquo;, 2022 год
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж крейсера состоит из 727 человек.

На фото: военнослужащий ВМФ в тренажерном зале жилой зоны «Петра Великого», 2022 год

20 апреля 2023 года ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил, что ракетный крейсер &laquo;Петр Великий&raquo; могут вывести из боевого состава ВМФ России. Однако позднее собеседник &laquo;РИА Новости&raquo; опроверг такой сценарий
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

20 апреля 2023 года ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил, что ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ России. Однако позднее собеседник «РИА Новости» опроверг такой сценарий

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Сергей Зимин Сергей Зимин
мультимедиа флот ВМФ Армия крейсер
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