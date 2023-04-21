Чем знаменит атомный крейсер «Петр Великий»
ТАСС сообщил о планах вывести крейсер «Петр Великий» из состава флота, позднее источник «РИА Новости» опроверг такой сценарий. Крейсер — флагман Северного флота. Это единственный боевой надводный атомоход в составе российского военного флота, а также самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой. Он зафиксировал взрывы на подлодке «Курск», боролся с пиратством в Аравийском море и выполнял боевые задачи в Сирии. Чем знаменит корабль — в фотогалерее РБК
Крейсер «Петр Великий» был заложен на Балтийском судостроительном заводе 25 августа 1986 года. Спустя три года, в апреле 1989-го, был спущен на воду. Относится к проекту 1144.2 (шифр «Орлан»), оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением. Водоизмещение крейсера — 24,7 тыс. т, он способен выходить в автономное плавание на 60 суток.
На фото: корабль на верфи Балтийского завода, 1992 год
В октябре 1996 года в ходе испытаний в машинно-котельном отделении крейсера разорвало трубу, которая шла от парового трубопровода главной турбины. Мощный выброс пара привел к гибели четырех матросов, находившихся в непосредственной близости, еще двое пострадали.
На фото: матросы Андрей Карпов (справа) и Николай Федоров, поступившие в Калининградский главный военно-морской госпиталь Балтийского флота
В 1996 году крейсер прошел ходовые испытания и совершил переход из Балтийска на главную базу Северного флота — Североморск. Там командир атомного крейсера капитан 1 ранга Евгений Добрышев вручил памятную медаль «Петр Великий» мичману Александру Таймасову (на фото слева).
В 1998 года на корабле был поднят Андреевский флаг
12 августа 2000 года в 11:28 приборы на атомном крейсере «Петр Великий» зафиксировали подводный взрыв во время учений Северного флота в Баренцевом море. Затем был зафиксирован второй взрыв. Вечером атомная подлодка «Курск», принимавшая участие в учениях, не вышла на связь. На следующие сутки гидроакустическая аппаратура крейсера «Петр Великий» обнаружила на дне подлодку, лежавшую на глубине 108 м.
Крейсер принимал участие в морской части операции по подъему «Курска»: «Петр Великий» сопровождал баржу Giant-4 вместе с прикрепленной к ней атомной подводной лодкой.
На фото: зона подъема лодки «Курск», 30 августа 2001 года
«Петр Великий» в 2000, 2002 и 2003 годах объявлялся лучшим кораблем Северного флота. В 2005-м во время учений Северного флота на борту атомного ракетного крейсера вышел в Баренцево море президент Владимир Путин.
На фото: министр обороны Сергей Иванов, заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Михаил Захаренко, президент России Владимир Путин и командующий Северным флотом адмирал Михаил Абрамов (слева направо) наблюдают за учениями
В 2007 году Юрий Башмет дал сольный концерт на борту крейсера «Петр Великий» в Североморске
В 2008–2009 годах «Петр Великий» совершил дальний поход, который продолжался практически шесть месяцев и стал рекордом длительности плавания надводного корабля в современной истории ВМФ России. За это время крейсер прошел тремя океанами, совершил два трансатлантических перехода, побывал в Средиземном, Красном, Аравийском, Карибском и других морях.
В 2009 году он принял участие в российско-индийских учениях «Индра-2009», во время которых корабли отрабатывали навыки взаимодействия, связи и совместной борьбы с пиратством.
На фото: «Петр Великий» в торговом порте Мармагао индийского штата Гоа после окончания учений
В ангаре крейсера могут разместиться три вертолета — корабль способен вести борьбу с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по береговым объектам.
На фото: спуск вертолета в трюм на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», находящегося в дальнем походе в водах Средиземного моря, 2010 год
В 2012 году «Петр Великий» принял участие в дальнем походе в Арктику. Экипаж успешно достиг Новосибирских островов, разделяющих море Лаптевых и Восточно-Сибирское море
В 2013 году президент Владимир Путин подписал указ о награждении крейсера орденом Нахимова. Награда была присвоена «за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные личным составом корабля при выполнении боевых заданий командования» в районах Северной Атлантики и Арктики, а также «успешной антипиратской деятельности» в Аравийском море.
Крейсер «Петр Великий» стал первым надводным кораблем в составе ВМФ, удостоенным награды.
На фото: церемония вручения ордена Нахимова, которая прошла в Североморске
В 2013–2014 годах в Средиземном море «Петр Великий» обеспечивал безопасность вывоза и утилизации химического оружия из Сирии, а в 2016–2017-м корабельная ударная авианосная группа во главе с «Петром Великим» выполняла там боевые задачи.
На фото: британские ВВС сопровождают российские корабли «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий», покидающие Сирию, во время перехода в Североморск
«Петр Великий» предназначен для ударов по крупным надводным целям противника и обеспечения комплексной работы систем ПВО, а также противолодочной обороны. Крейсер оснащен ПКРК «Гранит», ЗРАК «Каштан», ЗРК «Оса-МА» и другим вооружением.
На фото: пост управления ракетным оружием, 2019 год
На фото: дезинфекция ракетного крейсера «Петр Великий» в Североморске весной 2020 года для предотвращения распространения COVID-19 и профилактики заболеваний среди военнослужащих
Экипаж крейсера состоит из 727 человек.
На фото: военнослужащий ВМФ в тренажерном зале жилой зоны «Петра Великого», 2022 год