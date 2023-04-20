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ТАСС сообщил о планах вывести крейсер «Петр Великий» из состава флота

ТАСС: тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из состава флота
«Петр Великий» — флагман Северного флота, источник ТАСС говорит о возможном списании крейсера, но собеседник «РИА Новости» отверг такой сценарий. Корабль — единственный действующий надводный атомоход в российском военном флоте
Тяжелый атомный ракетный крейсер &laquo;Петр Великий&raquo;
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ России, пишет ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

По словам собеседника агентства, данный вопрос сейчас прорабатывают. Возможное списание корабля источник связал с опытом ремонта и модернизации тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов», который показал, «что это очень затратно».

Часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт проходящего модернизацию «Адмирала Нахимова», рассказал собеседник агентства.

При этом источник «РИА Новости» рассказал, что выводить «Петра Великого» из боевого состава Военно-морского флота и списывать не планируется.

РБК направил запросы в Минобороны и пресс-службу Северного флота.

Крейсер «Петр Великий» — флагман Северного флота. Это единственный боевой надводный атомоход в российском военном флоте, а также самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой.

Он предназначен для ударов по крупным надводным целям противника и обеспечения комплексной работы систем ПВО, а также противолодочной обороны соединений боевых кораблей. Его водоизмещение — 24,7 тыс. т, экипаж состоит из 727 человек, он способен выходить в автономное плавание на 60 суток. «Петр Великий» оснащен ПКРК «Гранит», ЗРАК «Каштан», ЗРК «Оса-МА», шестью вертолетами Ка-27 и др.

Андреевский флаг на крейсере подняли 25 лет назад.

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Другой атомный ракетный крейсер, «Адмирал Нахимов», находится в ремонте с 1999 года, причем работы на нем ведутся только с 2013-го. В результате модернизации планируется значительно усилить ударную мощь крейсера, он будет нести, среди прочего, десять универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или/и «Оникс».

В 2020 году руководство завода «Севмаш», где ремонтируется крейсер, планировало вернуть «Адмирала Нахимова» в 2022 году, но этого не произошло. Весной 2021-го года даты сдвинули на конец 2023-го, говорил источник ТАСС.

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«Петр Великий» тяжелый атомный крейсер
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