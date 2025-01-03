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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Майк Джонсон переизбрался на пост спикера палаты представителей США

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Возвращение Трампа в Белый дом
3 января в США приступает к работе новый созыв конгресса. Выборы состоялись в ноябре — одновременно с президентскими. Обе палаты будут контролировать республиканцы
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Республиканец Майк Джонсон переизбран спикером палаты представителей конгресса США в первом туре голосования, пишет The Washington Post. Ему нужно было заручиться поддержкой по меньшей мере 218 членов палаты.

Изначально трое республиканцев не поддержали переизбрание Джонсона. Однако потом Ральф Норман (от штата Южная Каролина) и Кейт Селф (от Техаса) передумали и проголосовали за его кандидатуру.

Республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси отказался поддерживать Джонсона, выступив за кандидатуру Тома Эммера (от Миннесоты).

В поддержку Джонсона выступил избранный президент Дональд Трамп, назвав его «хорошим, трудолюбивым человеком».

«Поздравляю спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного вотума доверия в конгрессе», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social после переизбрания спикера.

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Республиканец стал спикером палаты представителей в октябре 2023 года. Тогда ряд республиканцев, заручившись поддержкой демократов, сместили с должности его предшественника Кевина Маккарти на фоне угрозы «шатдауна» — впервые в американской истории.

3 января в США приступает к работе новый созыв конгресса. Выборы состоялись в ноябре — одновременно с президентскими. Обе палаты будут контролировать республиканцы.

По итогам всеобщих выборов республиканцы получили большинство мест сразу в обеих палатах: 53 из 100 в сенате и 220 из 435 в палате представителей. Части избранных конгрессменов-однопартийцев Трампа придется уйти в отставку, поскольку они получили должности в новой администрации. Среди них — будущие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и постпред США при ООН Элиз Стефаник.

От своего места в палате представителей также отказался Мэтт Гетц ради выдвижения на пост главы Минюста, однако позднее был вынужден отозвать свою кандидатуру из-за громкого секс-скандала. Для поиска замены «ушедшим на повышение» конгрессменам будут проведены дополнительные выборы. На время их организации и проведения их места останутся вакантны.

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Елена Чернышова
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