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Порошенко и Зеленский пожали друг другу руки перед дебатами

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко перед дебатами на стадионе «Олимпийский» в Киеве поднялся на установленную для его оппонента Владимира Зеленского сцену, где соперники пожали друг другу руки. РБК ведет прямую трансляцию.

Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского. Текстовая онлайн-трансляция

Ведущими дебатов стали журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Мероприятие предшествуют намеченному на 21 апреля второму туру выборов президента Украины. Его победителем будет признан кандидат, заручившийся поддержкой большего числа избирателей. По итогам первого тура Зеленский набрал более 30% голосов, Порошенко — 15,95%.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты
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