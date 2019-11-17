Грузинская оппозиция заявила о моральном кризисе в стране

Участники акции протеста на проспекте Руставели стали приносить туда канистры и дрова. Они обещают протестовать всю предстоящую ночь

Фото: Владимир Умикашвили / РИА Новости

Сторонники оппозиции из организаций «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» собрались на многотысячный митинг в центре Тбилиси с требованием ухода из власти сторонников лидера партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, отставки правительства и смены руководства ЦИК. Поводом стал провал политической реформы, в соответствии с которой следующие парламентские выборы должны были полностью пройти по пропорциональной системе, сообщает издание «Грузия онлайн».

Представитель движения «Европейская Грузия» Гиги Угулава, выступивший перед митингующими на проспекте Руставели, заявил, что «дальше так продолжаться не может». «В стране существует моральный кризис. Бидзина должен уйти», — цитирует его оппозиционный канал «Рустави 2».

По данным «Грузии онлайн», в центре Тбилиси также появились палатки. К зданию парламента люди стали приносить бочки и дрова. Собравшиеся объяснили это необходимостью греться ночью в ходе суточной акции протеста.

Власти страны заявили, что пропорциональная система на выборах начнет действовать с 2024 года. Как заявил журналистам действующий глава правительства Георгий Гахария, «Грузинская мечта» намерена выполнить обещание осуществить эту реформу в соответствии с Конституцией страны.

Власти Грузии еще в июне пообещали эти изменения после волны протестов. Поводом для них послужил скандал в парламенте, когда депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера. После этого оппозиция в парламенте и протестующие потребовали перехода к пропорциональной избирательной системе.

Однако конституционные поправки не были поддержаны депутатами парламента 14 ноября. Для принятия документа не хватило 12 голосов. При этом оппозиция обвинила в срыве договоренностей именно «Грузинскую мечту», поскольку 30 ее представителей при голосовании предпочли воздержаться.