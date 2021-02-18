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Не там встали: скандалы вокруг установки монументов и зданий в России

В феврале 2021 года группа российских литераторов, блогеров и журналистов обратилась в московскую мэрию с предложением вернуть на Лубянскую площадь памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. РБК вспомнил здания и скульптуры, вызвавшие самый большой общественный резонанс
Памятник Феликсу Дзержинскому
Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году и демонтирован во время путча в августе 1991-го. В 2021 году споры вокруг памятника, который сейчас находится в парке «Музеон», разгорелись с новой силой. 9 февраля блогеры, телеведущие и литераторы, в том числе Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Александр Проханов, обратились в столичную мэрию с предложением вернуть памятник на Лубянскую площадь. 16 февраля на общественных слушаниях специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выдвинул встречное предложение: установить компромиссный монумент генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову, долгие годы возглавлявшему КГБ СССР и работавшему на Лубянке. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что спор надо решить с помощью референдума. В РПЦ дискуссию вокруг памятника назвали «показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года»

Памятник князю Владимиру
Фото:Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В 2015 году споры разгорелись вокруг идеи поставить 25-метровый памятник князю Владимиру весом 300 т и стоимостью 94 млн руб. на Воробьевых горах. Строительство вызвало протест Союза жителей Гагаринского района, которые опубликовали петицию и передали ее президенту России Владимиру Путину. Они высказали опасение, что строительные проекты на Воробьевых горах противоречат действующему законодательству и требованиям безопасности. Похожую петицию подписали и 2 тыс. студентов и сотрудников МГУ — с просьбой пересмотреть место установки. Оно, по их мнению, было выбрано непрофессионально. Против памятника в столице прошли митинги.

После этого Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Мосгордуму с просьбой найти новое место. С помощью интернет-опроса была выбрана Боровицкая площадь. В январе 2016 года идею раскритиковали уже в ЮНЕСКО, отметив, что памятник окажет негативное воздействие на роль Кремля в историческом городском ландшафте. Однако Минкультуры удалось договориться с ЮНЕСКО. 4 ноября 2016 года прошла торжественная церемония открытия памятника князю Владимиру в центре Москвы

«Охта-центр»
Проект «Охта-центр» архитектурного бюро NBBJ
Проект «Охта-центр» архитектурного бюро NBBJ (Фото: «РИА Новости»)

Недостроенный проект делового квартала «Газпрома» в Санкт-Петербурге, на правом берегу Невы. Самое высокое здание — небоскреб высотой 396 м. Строительство вызвало у экспертов и петербуржцев опасения, что будет изменен архитектурный облик города. Была высказана критика со стороны Министерства культуры и ЮНЕСКО. В итоге строительство было отменено на стадии проведения подготовительных работ, а в 2012 году оно началось в Лахте, проект получил название «Лахта-центр», высота башни составила 462 м.

В январе 2020 года появилась информация о проведении «Газпром нефтью» закрытого архитектурного конкурса на разработку проекта здания на Охтинском мысу. По итогам конкурса компания выбрала проект японского архитектурного бюро Nikken Sekkei.

В июне 2020 года сообщалось, что «Газпром нефть» и градозащитники подали иски в Верховный суд, чтобы оспорить приказ Министерства культуры, согласно которому зона на Охтинском мысу является памятником и попадает под охрану государства. Нефтяная компания обратилась в высшую судебную инстанцию в связи с планами построить там многофункциональный комплекс, а градозащитники — с целью проведения новой экспертизы и расширения границ памятника. Верховный суд сохранил в силе приказ министерства

Памятник Петру I
Фото: «РИА Новости»
Фото: «РИА Новости»

Почти стометровый памятник Петру Первому в Москве, задуманный в 1997 году скульптором Зурабом Церетели, был раскритикован жителями и архитекторами города за размеры и место расположения — на Болотном острове. Помимо сбора подписей москвичей под петицией против строительства, в Москве проводились акции под лозунгом «Вас здесь не стояло». В 2010 году, после назначения на должность мэра Москвы Сергея Собянина, встал вопрос о переносе памятника, однако такого решения принято не было

Памятник жертвам Холокоста
Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

Скульптурная композиция «Трагедия народов» на Поклонной горе авторства Зураба Церетели, посвященная жертвам Холокоста, вызвала неоднозначную реакцию. Несмотря на положительную оценку критиков, восьмиметровая композиция была перенесена вглубь парка Победы: московские власти посчитали, что на неподготовленных зрителей вереница восьмиметровых фигур исхудавших людей, становящихся постепенно могильными камнями, наводила ужас

Стела в Александровском саду
Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

В июле 2013 года в Александровском саду без предварительных уведомлений и слушаний был демонтирован памятник идеологам революционной философской мысли, бывший до этого обелиском в честь 300-летия династии Романовых. В Кремле объяснили, что памятник был в аварийном состоянии и требовал реставрации. Однако после нее вместо монумента с фамилиями советских идеологов появился воссозданный обелиск в память 300-летия царской династии. Общественный инспектор Москомнаследия, скульптор Николай Аввакумов позднее заявил, что во время реставрации были допущены серьезные ошибки

Авторы
Лола Тагаева, Дарья Минько
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