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Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Видео: Kremlinpool_RIA / Twitter

28 марта президент России находится в Киргизии с государственным визитом. Путин и Жээнбеков провели беседу в узком составе, а затем продолжили консультации с участием членов делегации. В ходе переговоров обсуждались перспективы развития отношений двух стран и взаимодействие в региональных объединениях, в том числе ШОС и ОДКБ.

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Ранее стало известно, что Путин по прибытии в Киргизию поприветствовал встречающий его почетный караул на киргизском языке. Российский лидер обратился к гвардейцам со словами «Салам, аскер», что можно перевести как «Привет, войско».

Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что во время официального визита в Киргизию Путин подпишет соглашение об изменении условий размещения российской военной авиабазы «Кант». Как пояснял Ушаков, в документ внесут уточнения, которые, по мнению российских властей, пойдут на пользу «реальному функционированию».

Теги: Владимир Путин, Киргизия, подарок
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