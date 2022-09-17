Владимирская тиара и сибирский барон: что связывает Елизавету II и Россию

Связи с Домом Романовых

На фото: Николай II (слева) и Георг V.

Династии Виндзоров и Романовых, как и другие в Европе, были связаны между собой. Дедушка Елизаветы II Георг V был двоюродным братом последнего российского императора Николая II. У них были теплые отношения, король Великобритании писал своему кузену: «Благослови тебя Бог, мой дорогой старина Ники, и помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня как на своего друга».

В марте 1917 года (2 марта Николай II отрекся от престола) посол Великобритании сэр Джордж Бьюкенен уведомил главу МИД во Временном правительстве Павла Милюкова, что «король Георг, с согласия министров, предлагает царю и царице гостеприимство на британской территории, ограничиваясь лишь уверенностью, что Николай II останется в Англии до конца войны». Но уже 10 апреля Великобритания взяла обратно свое согласие. Николай II с семьей были расстреляны в Екатеринбурге с 16 на 17 июля 1918 года