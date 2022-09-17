Владимирская тиара и сибирский барон: что связывает Елизавету II и Россию
На фото: Николай II (слева) и Георг V.
Династии Виндзоров и Романовых, как и другие в Европе, были связаны между собой. Дедушка Елизаветы II Георг V был двоюродным братом последнего российского императора Николая II. У них были теплые отношения, король Великобритании писал своему кузену: «Благослови тебя Бог, мой дорогой старина Ники, и помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня как на своего друга».
В марте 1917 года (2 марта Николай II отрекся от престола) посол Великобритании сэр Джордж Бьюкенен уведомил главу МИД во Временном правительстве Павла Милюкова, что «король Георг, с согласия министров, предлагает царю и царице гостеприимство на британской территории, ограничиваясь лишь уверенностью, что Николай II останется в Англии до конца войны». Но уже 10 апреля Великобритания взяла обратно свое согласие. Николай II с семьей были расстреляны в Екатеринбурге с 16 на 17 июля 1918 года
На фото: Елизавета II во Владимирской тиаре с жемчугом и бриллиантами.
В коллекции Елизаветы II была Владимирская тиара, которая перешла ей по наследству и не входила в число «коронных драгоценностей».
В 1874 году великий русский князь Владимир Александрович заказал эту тиару в качестве свадебного подарка для своей невесты, а потом жены, великой княгини Марии Павловны. После ее смерти украшение перешло по наследству ее дочери, которая в 1921 году продала украшение Марии Текской, бабушке Елизаветы II
На фото: Георг V, Елизавета II и Мария Текская
На фото: скульптура краснофлотца на станции метро «Площадь Революции», Москва. Прообразом для нее в 1930-е годы стал курсант Рудаков.
В 1953 году на парад по случаю коронации Елизаветы II прибыл советский крейсер «Свердлов» под командованием контр-адмирала Олимпия Рудакова. В порту Рудаков отказался от услуг лоцмана и пришвартовал крейсер сам за рекордно быстрое время, в три раза быстрее норматива. На королевском балу контр-адмирал от руководства СССР преподнес королеве горностаевую мантию, в ответ она пригласила его на тур вальса
В 1956 году Елизавета II встретилась с правительственной делегацией во главе с Никитой Хрущевым. Во время официального визита советский руководитель подарил королевской семье изделия из сибирских соболей, скакунов-ахалтекинцев, медвежонка, которого передали в Лондонский зоопарк, а также броши с драгоценными камнями.
Елизавете II и ее сестре принцессе Маргарет преподнесли сапфировые украшения, а королеве-матери — брошь из белого золота с эмалью и бриллиантами производства Фаберже. Эту брошь можно было увидеть на лацканах костюмов герцогини Корнуольской, ныне королевы-консорта
На фото: Юрий Гагарин покидает Букингемский дворец после обеда с Елизаветой II, 14 июля 1961 года.
После своего полета в космос первый госмонафт получил от Елизаветы II приглашение на обед в Букингемском дворце. Спустя 60 лет, королева делилась на научном онлайн-форуме воспоминаниями об их встрече. «Я думаю, факт, что он был первым космонавтом, делал его особенно очаровательным», — говорила она о Гагарине
На фото: Rolls-Royce с восковой фигурой Леонида Брежнева за рулем в Рижском автомобильном музее, Латвия.
В 1974 году Елизавета II подарила Леониду Брежневу Rolls-Royce Silver Shadow. Водитель ГОНа (гаража особого назначения — РБК) разбил автомобиль. По другой версии, сам Брежнев врезался на этом лимузине в грузовик. Сейчас искореженный Rolls-Royce хранится в рижском автомобильном музее
В 1984 году Михаил Горбачев встречался с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Она писала о советском политике: «Я нахожу его человеком, с которым можно поддерживать деловые отношения».
Спустя пять лет, в 1989-М, Горбачев впервые встретился с Елизаветой II, королева пригласила Горбачева на аудиенцию. «Она тогда принимала Михаила Сергеевича в Виндзорском замке. Очень любезно и достойно провела эту встречу. Более того, встретила его, по сути дела устроила ему экскурсию по замку. И затем состоялась примерно 30-минутная встреча», — рассказывал переводчик Горбачева Павел Палажченко.
На фото — вторая встреча Горбачева и Елизаветы, Лондон, 17 июля 1991 года. Президент СССР прибыл в Великобританию на саммит «Большой семерки». Слева направо: принц Филипп, Раиса Горбачева, Елизавета II и Михаил Горбачев
На фото: Елизавета II присутствует при установке мемориальной доски на месте, где будет построено новое посольство Великобритании, Москва, 19 октября 1994 года.
В столице Елизавета II провела два дня. Для нее была организована экскурсия по соборам Московского Кремля, где к делегации присоединился патриарх Алексий II. Также королева с супругом побывали в Большом театре и на отреставрированном Английском подворье, где открыли в честь своего посещения мемориальную доску
На фото: Елизавета II, Борис Ельцин и Юрий Лужков на Красной площади во время официального визита королевы в Россию, 15 октября 1994 года.
Наина Ельцина, вспоминая о визите, отметила: «Визит Ее Величества королевы Елизаветы II в этой ситуации был для нас, для всей нашей страны, которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир, огромной поддержкой. Это был символический жест, демонстрирующий готовность Британии к равноправному взаимодействию с новой Россией»
На фото: принц Филипп, Людмила Путина, Владимир Путин и Елизавета II перед торжественным банкетом в Букингемском дворце, 25 июня 2003 года.
В июне 2003 года Владимир и Людмила Путины отправились в Великобританию с государственным визитом. Елизавета II провела прием в их честь. На протяжении всего визита президент жил в Букингемском дворце. Это был первый подобный визит главы российского государства в Великобританию больше чем за 150 лет
В 2006 году актер Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса в советской экранизации произведений Артура Конан Дойля, был удостоен Ордена Британской империи за создание самого верного образа сыщика с Бейкер-стрит. Церемония награждения прошла в посольстве Великобритании в Москве. Отметить национальным орденом советского и российского актера Елизавете II предложил британский посол в России Тони Брентон
В 2014 году российский дирижер Геннадий Рождественский удостоился Почетного ордена Британской империи. Прием и награждение прошли в резиденции посла Великобритании в Москве. Сама королева не приехала, награду от ее имени вручила ее дочь принцесса Анна
На фото: принц Уильям (слева) и Евгений Лебедев.
В 2020 году Елизавета II присвоила титул «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации» предпринимателю Евгению Лебедеву. Он был номинирован на получение пожизненного пэрства в палате лордов Борисом Джонсоном. Предприниматель удостоился титула за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность (он владелец The Evening Standard и The Independent).
По британским правилам в титулах пэров должен содержаться топоним. Если местность, указанная в титуле, не входит в территорию Великобритании, Геральдической палате необходимо получить согласие на использование географического названиея от властей иностранного государства.