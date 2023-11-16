В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома. Фоторепортаж

У дома рухнули третий и четвертый подъезды. Спасатели вывели из здания 213 человек, из них 37 — дети.

По предварительной информации, один человек погиб — это пожилая женщина 1939 года рождения. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Спасатели приступили к разбору завалов.