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Общество ,  
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В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома. Фоторепортаж

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилой пятиэтажки. По предварительной информации, есть погибший. Из дома эвакуировали более 200 человек. Спасатели разбирают завалы, под ними могут быть люди
Часть дома на площади Привокзальной в Астрахани обрушилась вечером 16 ноября. Перед происшествием очевидцы сообщили в экстренные службы, что в наружной стене здания появилась трещина.&nbsp;
Фото: babushkin30 / Telegram

Часть дома на площади Привокзальной в Астрахани обрушилась вечером 16 ноября. Перед происшествием очевидцы сообщили в экстренные службы, что в наружной стене здания появилась трещина. 

У дома рухнули третий и четвертый подъезды. Спасатели вывели из здания 213 человек, из них 37&nbsp;&mdash; дети. По предварительной информации, один человек погиб&nbsp;&mdash; это пожилая женщина 1939 года рождения. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Спасатели приступили к разбору завалов.&nbsp;
Фото: babushkin30 / Telegram

У дома рухнули третий и четвертый подъезды. Спасатели вывели из здания 213 человек, из них 37 — дети.

По предварительной информации, один человек погиб — это пожилая женщина 1939 года рождения. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Спасатели приступили к разбору завалов. 

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что, по предварительной информации, причиной обрушения стал не взрыв газа.&nbsp;
Фото: МЧС России

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что, по предварительной информации, причиной обрушения стал не взрыв газа. 

Региональная прокуратура начала проверку. Ведомство&nbsp;даст оценку &laquo;обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций&raquo;.
Фото: МЧС России

Региональная прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку «обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций».

Для эвакуированных из дома граждан открыли пункты временного размещения. Все министерства и службы в городе переведены на круглосуточный режим.&nbsp;
Фото: МЧС России

Для эвакуированных из дома граждан открыли пункты временного размещения. Все министерства и службы в городе переведены на круглосуточный режим. 

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