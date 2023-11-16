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В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома
Рухнули два подъезда пятиэтажного дома, жильцов эвакуируют. Перед происшествием в наружной стене здания заметили трещину. Прокуратура начала проверку
Фото: babushkin30 / Telegram
Фото: babushkin30 / Telegram

В Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть дома, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. На месте работают экстренные службы, власти создали оперативный штаб.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили РБК, что ведомство получило от очевидцев информацию о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного дома. Рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажки, жильцов эвакуируют. Спасатели вывели 213 человек, из них 37 — дети.

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев сообщил журналистам, что, по предварительным данным, причиной обрушения стал не взрыв газа. «Сейчас как раз разбираемся, и МЧС, когда уже проведет полный разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить о том, что произошло», — сказал он.

В пресс-службе минздрава Астраханской области данных о пострадавших пока нет.

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома
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«Интерфакс» пишет, что под завалами могут быть люди. Всего в доме было четыре подъезда, 80 квартир.

Для жителей организовали три пункта временного размещения на базе местных школ. Спасатели начали разбор завалов.

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Региональная прокуратура начала проверку, на место выехал областной прокурор Сергей Фрост.

20 сентября в Балашихе в девятиэтажном доме на улице Октябрьской произошел взрыв газа. Взрывная волна обрушила третий, четвертый и пятый этажи, а позже, во время спасательных работ, упала часть стены. Погибли семь человек.

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Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Астрахань обрушение дома пятиэтажка Игорь Бабушкин
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