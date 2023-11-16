В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома

Рухнули два подъезда пятиэтажного дома, жильцов эвакуируют. Перед происшествием в наружной стене здания заметили трещину. Прокуратура начала проверку

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В Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть дома, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. На месте работают экстренные службы, власти создали оперативный штаб.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили РБК, что ведомство получило от очевидцев информацию о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного дома. Рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажки, жильцов эвакуируют. Спасатели вывели 213 человек, из них 37 — дети.

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев сообщил журналистам, что, по предварительным данным, причиной обрушения стал не взрыв газа. «Сейчас как раз разбираемся, и МЧС, когда уже проведет полный разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить о том, что произошло», — сказал он.

В пресс-службе минздрава Астраханской области данных о пострадавших пока нет.

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«Интерфакс» пишет, что под завалами могут быть люди. Всего в доме было четыре подъезда, 80 квартир.

Для жителей организовали три пункта временного размещения на базе местных школ. Спасатели начали разбор завалов.

Региональная прокуратура начала проверку, на место выехал областной прокурор Сергей Фрост.

20 сентября в Балашихе в девятиэтажном доме на улице Октябрьской произошел взрыв газа. Взрывная волна обрушила третий, четвертый и пятый этажи, а позже, во время спасательных работ, упала часть стены. Погибли семь человек.