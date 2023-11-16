Власти сообщили о погибшей при обрушении части дома в Астрахани

Фото: babushkin30 / Telegram

По предварительным данным, при частичном обрушении пятиэтажного дома в Астрахани погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек пропали без вести. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Третий и четвертый подъезды жилого дома на ул. Привокзальная рухнули вечером 16 ноября. Как рассказали в МЧС, перед этим очевидцы сообщали, что в наружной стене дома заметили трещину.

Власти не рассматривают версию взрыва газа.

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