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Общество ,  
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Власти сообщили о погибшей при обрушении части дома в Астрахани

Губернатор: при частичном обрушении части дома в Астрахани погибла женщина
Фото: babushkin30 / Telegram
Фото: babushkin30 / Telegram

По предварительным данным, при частичном обрушении пятиэтажного дома в Астрахани погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек пропали без вести. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Третий и четвертый подъезды жилого дома на ул. Привокзальная рухнули вечером 16 ноября. Как рассказали в МЧС, перед этим очевидцы сообщали, что в наружной стене дома заметили трещину.

Власти не рассматривают версию взрыва газа.

Власти сообщили о погибшей при обрушении части дома в Астрахани
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Теги
Астрахань обрушение дома Игорь Бабушкин
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