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Власти сообщили о погибшей при обрушении части дома в Астрахани
Губернатор: при частичном обрушении части дома в Астрахани погибла женщина
По предварительным данным, при частичном обрушении пятиэтажного дома в Астрахани погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек пропали без вести. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Третий и четвертый подъезды жилого дома на ул. Привокзальная рухнули вечером 16 ноября. Как рассказали в МЧС, перед этим очевидцы сообщали, что в наружной стене дома заметили трещину.
Власти не рассматривают версию взрыва газа.
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