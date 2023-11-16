МЧС: очевидцы перед обрушением в Астрахани сообщили МЧС о трещине в стене дома

В МЧС сообщили о звонке про трещину в доме в Астрахани перед обрушением

Фото: Мария Соловьева / ТАСС

Очевидцы рассказали сотрудникам МЧС, что в стене жилого дома в Астрахани, часть которого обрушилась, перед этим появилась трещина, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ведомства.

Ранее председатель правительства Астраханской области Олег Князев заявил, что, по предварительным данным, причиной обрушения стал не взрыв газа. Причину выяснят после того, как полностью разберут обрушившуюся часть дома, добавил он.

Вечером 16 ноября в Астрахани на площади Привокзальной обрушилась часть дома. По данным МЧС, рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажки, из дома эвакуируют 213 человек, из них 37 — дети.

В пресс-службе областного минздрава сообщили, что данных о пострадавших пока нет. Позже губернатор региона Игорь Бабушкин рассказал, что погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Прокуратура Астраханской области организовала проверку.